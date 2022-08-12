ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, yasa dışı ekim ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucu. Gönen İlçesi Gölbaşı köyünde (I) şalısın e\ inde yasa ilişi ekim yaptığı ve uyuşturucu hap bulundurduğu bilgisi alınmıştır.10 Ağustos 2022 tarihinde söz konusu adrese yapılan operasyon neticesinde, (7) kok kenevir bitkisi. (40) gr. kubar esrar ve (84) adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş olup, şüpheli Y.D. (20) hakkında adli işlem başlatılarak, ele geçirilen malzemelere el konulmuştur.İsparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenine yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.