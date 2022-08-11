Isparta'da, Deterjan, Kağıt havlu, Hareketli havlu, Sensörlü makine havlusu, 21 cm havlu, Peçete, Z havlu, Dispanser, Kolonya, Tulum, Kullan at tulum, Bone, Galoş, Plastik kaşık çatal, Saplı faraş, Yüzey temizleyici, Çamaşır suyu, Deterjan, Yumuşatıcı, Yağçöz gibi ürünleri Via Market'ten en ucuz fiyatlara alabilirsiniz.
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Isparta'da ucuz ve sağlam tüm poşet çeşitlerini indirimli fiyatlar ile toptan fiyatına perakende olarak Via Market'ten temin edebilirsiniz. Poşetleri ister kilo ile al ister adetli paket olarak alın...
VİA MARKET'E UĞRAMADAN TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ALMAYIN...! ÇÜNKÜ...!
- TSE Belgeli
- Üst Düzey Derinlemesine Temizlik
- Üst Düzey Leke Çıkarma
- Kalıcı Özel Koku Seçeneği
- Az Miktarla Çok Temizlik
- Fabrikadan Halka Direk Satış
- Ev Tipi ve Endüstriyel Ürünler
- 1 KG'dan 30 KG'a Kadar Seçenek
- Her Daim Anında Ürün Temini
- Her Bütçeye Göre Uygun Fiyat !
Endüstriyel ve ev tipi temizlik ürünlerini ''Fabrikadan halka satış'' sloganıyla uygun fiyat ayrıcalığıyla Isparta'da sadece Via Market'te bulabilir, dilediğiniz ürünü kolayca satın alabilirsiniz. İster 1 KG'lık petlerde, ister 30 KG'lık bidonlarda alın. Hepsi kaliteli ve standartlara uygun (TSE Belgeli) hepsi süper ucuz!
Isparta'da bulunan okul, hastane, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, STK'lar, huzurevleri, oteller, apartlar, restoranlar, Fırınlar, AVM'ler, mağazalar, öğrenci yurtları, şirketler, dersaneler, apartmanlar: '' Profesyonel kullanım temizlik işlemleri için en iyi çözüm, her türlü işletme için giderek artan bir öneme sahip olmaktadır. İşte bu yüzden geniş seçenekli ürünlerimizi tam olarak gereksinimlerinize uygun biçimde, kaliteden ödün vermeden zaman ve maliyetlerde tasarruf sağlayacak şekilde tasarladık. Hangi sektörde olursanız olun, işinizin ihtiyaçlarını anlıyoruz ve uygun ürünleri size sunuyoruz. Bize uğramadan temizlik ürünü almayın...!''
GENEL TEMİZLİK ÜRÜN KATEGORİLERİ
- Sıvı Sabunlar, Sıvı Deterjan
- Yüzey Temizleyiciler, Yüzey Parlatıcılar
- Kireç ve Küf Çıkarıcılar, Porçözler
- Çamaşır Suyu, Tuz Ruhu, Leke Çıkarıcılar
- Cam Temizleyici (Cam Sil), Ahşap Temizliği İlaçları
- Tuvalet-Banyo-Lavabo-Mutfak Temizlik Ürünleri
- Bulaşık Deterjanları, Yumuşatıcılar
- Hijyen Ürünleri, Maskeler, Kolonyalar
- Temizlik Malzemeleri ve Araç Gereçleri
- Çöp Poşetleri, Temizlik Bezleri, Fırçalar, Çek Paslar, Eldivenler
- Peçete, Havlu Kağıtlar ve Tuvalet Kağıtları
Telefon: 0 544 777 37 99
Selami Demiralay
Website:www.viamarket.com.tr
Adres: Çünür mahallesi Süyelman Demirel caddesi 5323 sokak Çünür Life apartmanı No:3/1 A101 yanı
VİA MARKET TEMİZLİK ÜRÜNLERİ REYONLARINDAN GÖRÜNTÜLER...