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Isparta'da bu ürünlerin hepsi çok ucuza Via Market'te

Isparta'da bu ürünlerin hepsi çok ucuza Via Market'te
ISPARTA
G.Tarihi: 11.08.2022 11:08
708554 Okunma
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA

Isparta'da, Deterjan, Kağıt havlu, Hareketli havlu, Sensörlü makine havlusu, 21 cm havlu, Peçete, Z havlu, Dispanser, Kolonya, Tulum, Kullan at tulum, Bone, Galoş, Plastik kaşık çatal, Saplı faraş, Yüzey temizleyici, Çamaşır suyu, Deterjan, Yumuşatıcı, Yağçöz gibi ürünleri Via Market'ten en ucuz fiyatlara alabilirsiniz. 

İSTER TOPTAN İSTER PERAKENDE SATIN ALIN
Via Market, yaşadığınız alanların temiz, düzenli ve hijyenik olması için var gücüyle çalışarak yanınızda olmaktan gurur duyuyor. 
Temizlik Ürünleritoptan ve perakende kağıt temizlik, deterjan, endüstriyel deterjanlar, endüstriyel kağıt grubu, temizlik malzemelerini Isparta'da en ucuza sadece Via Market'te bulabilirsiniz...

Evlerinizin ve iş yerlerinizin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi temizlik malzemeleridir. Her kişi ve kurum mekanlarının hijyenik şekilde temizlenmesini ister. Isparta'da Via Market, ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacak kalitede üretilmiş temizlik malzemelerini sizlerle buluşturuyor. Bu grupta, çamaşır suyundan temizlik malzemelerine, tuvalet kâğıdından deterjana kadar birbirinden farklı birçok ürüne ulaşabilirsiniz..

 Via Market,  toptan -  perakende ev ve kurumlarınız için kağıt grubu ürünler, deterjan grubu ürünler, temizlik malzemeleri, kimyasal grubu ürünlerin satışını yapıyor. Ürünlerin tamamı markalı olup standartlara uygun ve sertifikalıdır.

ISPARTA'DA POŞET VEYA AMBALAJ ÜRÜNLERİ Mİ ARIYORSUNUZ?
TÜM POŞET VE AMBALAJ ÇEŞİTLERİ ISPARTA'DA VİA MARKET'TE HEM DE ÇOK HESAPLI VE ŞOK UCUZ!!!

Isparta'da aradığınız tüm poşet ve ambalaj çeşitleri; atlet poşet, naylon poşet, market poşeti, hışır poşet, pat pat naylon balon poşeti, köpük poşet, hava yastıklı ambalaj ve kargo koruyucu poşetler, jelatin poşetler, mağaza poşeti, gıda vakum poşetleri, buzdolabı poşetleri ve naylon torbalar  burada satılıyor...

Isparta'da ucuz ve sağlam tüm poşet çeşitlerini indirimli fiyatlar ile toptan fiyatına perakende olarak Via Market'ten temin edebilirsiniz. Poşetleri ister kilo ile al ister adetli paket olarak alın...

VİA MARKET'E UĞRAMADAN TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ALMAYIN...! ÇÜNKÜ...!
  • TSE Belgeli
  • Üst Düzey Derinlemesine Temizlik
  • Üst Düzey Leke Çıkarma
  • Kalıcı Özel Koku Seçeneği
  • Az Miktarla Çok Temizlik
  • Fabrikadan Halka Direk Satış
  • Ev Tipi ve Endüstriyel Ürünler
  • 1 KG'dan 30 KG'a Kadar Seçenek
  • Her Daim Anında Ürün Temini
  • Her Bütçeye Göre Uygun Fiyat !
GÖZLE GÖRÜNÜR ETKİLİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VİA MARKET'TE
Endüstriyel ve ev tipi temizlik  ürünlerini ''Fabrikadan halka satış'' sloganıyla uygun fiyat ayrıcalığıyla Isparta'da sadece Via Market'te bulabilir, dilediğiniz ürünü kolayca satın alabilirsiniz. İster 1 KG'lık petlerde, ister 30 KG'lık bidonlarda alın. Hepsi kaliteli ve standartlara uygun (TSE Belgeli) hepsi süper ucuz!

Isparta'da bulunan okul, hastane, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, STK'lar, huzurevleri, oteller, apartlar, restoranlar, Fırınlar, AVM'ler, mağazalar, öğrenci yurtları, şirketler, dersaneler, apartmanlar: '' Profesyonel kullanım temizlik işlemleri için en iyi çözüm, her türlü işletme için giderek artan bir öneme sahip olmaktadır. İşte bu yüzden geniş seçenekli ürünlerimizi tam olarak gereksinimlerinize uygun biçimde, kaliteden ödün vermeden zaman ve maliyetlerde tasarruf sağlayacak şekilde tasarladık. Hangi sektörde olursanız olun, işinizin ihtiyaçlarını anlıyoruz ve uygun ürünleri size sunuyoruz. Bize uğramadan temizlik ürünü almayın...!'' 

GENEL TEMİZLİK ÜRÜN KATEGORİLERİ
  • Sıvı Sabunlar, Sıvı Deterjan
  • Yüzey Temizleyiciler, Yüzey Parlatıcılar
  • Kireç ve Küf Çıkarıcılar, Porçözler
  • Çamaşır Suyu, Tuz Ruhu, Leke Çıkarıcılar
  • Cam Temizleyici (Cam Sil), Ahşap Temizliği İlaçları
  • Tuvalet-Banyo-Lavabo-Mutfak Temizlik Ürünleri
  • Bulaşık Deterjanları, Yumuşatıcılar
  • Hijyen Ürünleri, Maskeler, Kolonyalar
  • Temizlik Malzemeleri ve Araç Gereçleri
  • Çöp Poşetleri, Temizlik Bezleri, Fırçalar, Çek Paslar, Eldivenler
  • Peçete, Havlu Kağıtlar ve Tuvalet Kağıtları
Ve daha fazla detay için sizde Via Market'e uğrayın...! Via Market'e uğramadan temizlik ürünü almayın...! Fiyatıyla da kalitesiyle de süper temizlik ürünleri Isparta'da Via Market'te

Telefon: 0 544 777 37 99
Selami Demiralay
Website:www.viamarket.com.tr
Adres: Çünür mahallesi Süyelman Demirel caddesi 5323 sokak Çünür Life apartmanı No:3/1 A101 yanı

VİA MARKET TEMİZLİK ÜRÜNLERİ REYONLARINDAN GÖRÜNTÜLER...
 
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