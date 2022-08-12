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Isparta'da Karanfil Üreticileri Ziyaret Edildi

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Basın Bülteni

Isparta'da Karanfil Üreticileri Ziyaret Edildi
ISPARTA
G.Tarihi: 11.08.2022 18:59
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Sayı : E-59916911-621.99-6553399 - 09.08.2022
Konu : Karanfil Üreticileri Ziyaret Edildi
BASIN BÜLTENİ
Karanfil Üreticileri Ziyaret Edildi
Isparta Merkez Deregümü Köyü ve Çünür Mahallesinde kesme çiçek (karanfil) üretimi yapan çiftçiler ziyaret edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince yapılan ziyarette, üretimi ve hasadı devam etmekte olan karanfil üretimiyle ilgili çiftçilerden bilgi alınarak sorunları dinlemiştir.
Ülkemizde karanfil üretiminde önemli bir yere sahip olan ilimiz 2021 yılı TÜİK verilerine göre 1.785 dekar alanda 240.800.000 dal üretimle Türkiye'de %39.68'lik oranla üretimde 2. sırada yer almaktadır.
İlimizde özellikle Merkez Deregümü köyünde plastik seralarda, 2022 yılında 1.850 dekar kapalı alanda yapılmakta olan kesme çiçek üretiminin 1.600 dekarı sprey karanfil, 250 dekarı ise standart karanfil üretimi şeklindedir. Dikimler 15 Kasım itibariyle başlamış ilk ürün ise 15 Haziran 2022 tarihinde alınmaya başlanmıştır. Dekara ortalama 33.000 adet fide dikilmekte olup, dekardan ortalama 130.000 dal arasında karanfil elde edilmektedir.
İlimizde geçen yıldan itibaren ilkbahar dikimlerinin yanı sıra kış dikimleri denenmeye başlanmıştır. Kış dikimleri Kasım, Aralık aylarında yapılarak, kesme çiçek üretiminin az olduğu Haziran ayında piyasaya sürülmekte, böylece karanfilde erkencilik sağlanarak üretici birim alandan daha fazla gelir elde etmektedir.
Üretimi yapılan karanfiller yöremizdeki gece gündüz sıcaklık farkının yüksek olmasından dolayı kaliteli olup, piyasada aranan özelliklere sahiptir. Bu sebeple üretilen karanfiller yoğunlukla başta İngiltere olmak üzere Romanya, Ukrayna, Rusya ve Hollanda gibi ülkelere ihracatı yapılmaktadır.

Eyup ADIGÜZEL
İl Müdürü
 
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