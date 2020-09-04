1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek,

68,21 gram Metamfetamin maddesi,

1 adet Hassas Terazi,

3 adet uyuşturucu madde kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.

02/09/2020 günü Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, hakkında Antalya ilinden İlimize uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen A.C. isimli şahıs Davraz Mahallesinde otomobilinden inerek kaçmaya başlamış, dur ihtarına uymayan şahıs kovalamaca sonucu yakalanmıştır.Konu hakkında Cumhuriyet Savcısına derhal bilgi verilmiş ve gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında yapılan aramada;Yakalanan şüpheli hakkındavesuçlarından işlem yapılmış,Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.