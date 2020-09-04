“Sağlık İçin Hepimiz İçin” özdeyişiyle Türkiye genelinde eş zamanlı olarak geniş kapsamlı düzenlenen koronavirüs denetimi Isparta il merkezinde ve ilçelerinde Vali Ömer Seymenoğlu koordinasyonunda kamu görevlileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşturulan 500 farklı ekiple toplam 3.000 görevli ile devam ediyor. Denetimler kapsamında ekipler, kafeler, lokantalar, berber ve kuaförler, toplu taşıma araçları, taksiler, kahvehaneler, alışveriş alanları, pazar yerleri düğün salonları halı sahalar gibi birçok yerde denetimlere katılarak, esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıyor.Denetimler aralıksız devam edecek.