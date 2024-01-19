Isparta 32 Spor, Vali Aydın Baruş’a Destek Ziyareti Gerçekleştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Isparta 32 Spor, Vali Aydın Baruş’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir, Teknik Direktör Hakan Hayati Karaca, yöneticiler, teknik ekip ve futbolcuların katıldığı ziyarette, Vali Baruş'a destekleri için teşekkür edildi.Vali Baruş, konuşmasında Isparta 32 Spor’un başarısının aynı zamanda şehrin başarısı olduğunu vurgulayarak, kulübün sportif başarısının Isparta'nın tanıtımına olumlu katkı sağladığını belirtti. Takımın şu an ligdeki başarısına dikkat çeken Vali Baruş, tüm Ispartalılardan takıma sahip çıkmalarını ve destek vermelerini istedi.Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir ise Vali Baruş’a bugüne kadar maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Isparta 32 Spor’un başarı grafiğinin devam etmesi için destek çağrısında bulundu. Kulüp yönetimi, yeni transferler ve tecrübeli kadronun desteğiyle birinci lige yükselme hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.