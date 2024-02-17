ISPARTA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 TUTUKLAMA

YALVAÇ'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 TUTUKLAMA

Isparta-Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Çınaraltı mevkiinde bulunan bir kahvehaneye düzenlenen baskında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan 2 şüpheli TUTUKLANDI. Operasyon kapsamında, bir miktar uyarıcı madde ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Ayrıca, yakın zamanda uygulamaya koyulan NARVAS (Narkotik Vaka Analiz Sistemi) Projesi ile vatandaşların 112 ihbar hattı üzerinden ve ücretsiz olarak indirilebilen UYUMA uygulaması üzerinden yaptıkları ihbarlar titizlikle değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, vatandaşların narkotik suçlarla ilgili bilgilerini ihbar etmeleri önemlidir ve bu ihbarlar, narkotik suçlarla mücadeleye önemli katkılar sağlayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.