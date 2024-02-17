ISPARTA'DA SİBER DOLANDIRICILARA OPERASYON: 3 TUTUKLAMA

Isparta'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda, bir vatandaşın sosyal medya üzerinden katıldığı sahte TOGG araba çekilişi reklamıyla dolandırıldığı tespit edildi. Mağdur, reklamdaki sahte linke tıkladıktan sonra kendi banka kartı bilgilerini girdi ve bilgisi dışında üç farklı kişinin hesabına toplamda yaklaşık 90.000 TL gönderildi.

Şikayet üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yaptığı detaylı çalışmalar sonucunda şüphelilerin birçok vatandaşı aynı yöntemle dolandırdığını ve farklı vaatlerle elde ettikleri banka hesaplarını kullanarak bu paraları soğuk cüzdan olarak bilinen BİNANCE hesaplarına aktardıklarını tespit etti.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 14/02/2024 tarihinde Isparta, Antalya, Siirt ve Gaziantep illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonucunda dört şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden biri serbest bırakılırken, F.O., B.B., ve Y.Ö. isimli şahıslar ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından TUTUKLANDI.

Vatandaşlarımızdan, resmi kaynaklar dışında herhangi bir sosyal medya hesabına veya şahsa itibar etmemeleri önemle rica olunur. Siber dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması, şüpheli durumların hemen yetkililere bildirilmesi önemlidir. Başta banka bilgileri olmak üzere kişisel bilgilerin paylaşılması konusunda dikkatli olunmalı ve şüpheli durumlarda resmi makamlara başvurulmalıdır.