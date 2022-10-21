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Isparta'da UYUMA ve KADES uygulamaları tanıtıldı

Isparta'da UYUMA ve KADES uygulamaları tanıtıldı
ISPARTA
G.Tarihi: 20.10.2022 23:12
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Maddeler, Dolandırıcılık ve Kadına Yönelik Şiddet gibi önemli konularda kadınlara bilgilendirmede bulundu. Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim alan yaklaşık 100 kadın kursiyerin katıldığı etkinlikte UYUMA ve KADES uygulamaları da tanıtıldı. Halk Eğitim Merkezi’ndeki etkinliğe Vali Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük de katıldı.
Etkinlikteki konuşmasında devletin en temel görevlerinden birinin; Vatandaşların can, mal ve nesil güvenliğini sağlamak olduğunu belirten Vali Baruş, bunun da el birliği ile sağlanabileceğini söyledi. Vali Baruş konuşmasının devamında “Bugün yapılan sunumlarda işte bu üç noktaya çok önemli temaslar olacak. Suç ve suçlularla mücadele ederken yani toplumun güvenliğini sağlarken polisimizin, jandarmamızın sadece kendi kuvvetleriyle, kendi görevlileriyle değil ama aynı zamanda toplumla iç içe birlikte hareket etmesi çok büyük önem taşıyor. Bu kapsamda ilimizde de Toplum Destekli Polislik kapsamında vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kahvehanelerde, çay ocaklarında, çay bahçelerinde ve özellikle toplumumuzun önemli bir kesimini oluşturan ve suçla mücadelede bizim çok büyük destekçimiz olan kadınlarımızın devam ettiği halk eğitim kurslarında onlarla birlikte olmak, onları bilgilendirmek büyük önem taşıyor. Bugün yapılan çalışma da bu kapsamda ele aldığımız üç konuda sizlerin dikkatini çekmek isteyen bir çalışma. Sizlerin de bildiği gibi toplum olarak önümüzdeki en büyük sorunlardan birisi madde bağımlılığı, ekonomik ve sosyal bakımdan çok büyük problemlere neden olan bir sorun. Madde bağımlılığı konusunda İçişleri Bakanlığımızın yürütmüş olduğu iki tane önemli uygulama ve proje var. Bunlardan birisi UYUMA aplikasyonu. Bu aplikasyonu lütfen telefonlarımıza indirelim, ikinci önemli proje En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi. 2021 yılında ilimizde çok önemli çalışmalar yapıldı. Bu konuda İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla 2020 yılında başlatılan bu projede 2021 yılında 25.221 vatandaşımıza ulaştık. Bu ulaştığımız vatandaşlarımızın 17.333 kişi anne ve anne adayı olan kişiler. 2022 yılında ise 9.042  anne ve anne adayı olmak üzere toplam 21.875 kişiye ulaşarak onlara bilinçlendirme ve bilgilendirme eğitimi verildi. Bu bizim açımızdan son derece önemli. Neden? Çünkü En İyi Narkotik Polisi Anne derken anneler ailesinde olan bitenden, ailesinin çevresinde olan bitenden ilk önce haberi olan insanlar. Yine toplum olarak son zamanlarda karşılaştığımız özellikle Isparta olarak karşılaştığımız önemli suçların birisi de dolandırıcılık, dijital yolla dolandırıcılık, sanal ortamda dolandırıcılık. Bu konuda o kadar bilgilendirme yapmamıza o kadar üzerinde durmanıza rağmen maalesef bu dolandırıcılık olaylarının halen devam ettiğini ve önemli rakamlarda vatandaşlarımızı kayba uğrattığını görüyoruz. Bu noktada annelerimizin bilinçli olması çok çok önemli. Maalesef bu mal varlığına verilen zararlar ileride çok büyük aile problemlerine sebep olabiliyor, ailelerde geçimsizliğe sebep olabiliyor ve ailelerin dağılmasına kadar götüren bir süreci başlatmış oluyor. Onun için bu konuda da çok uyanık olalım. Özellikle sanal dünyada yapılan dolandırıcılıklar ve iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılıklarda yaşı ileri vatandaşlarımız telefon yoluyla birtakım konularda tehditkâr ifadeler kullanılarak veya yalan ifadeler kullanılarak hataya düşürüldüğünü ve mal varlıklarının ciddi bir oranda zarara uğratıldığını görüyoruz. Lütfen bu konuda da uyanık olalım, çevremizde olan bitenlere duyarlı davranalım ve polisimizi zamanında haberdar edelim. Başlangıcında temas ettiğim nesil güvenliğimizi tehlikeye götüren en önemli suçlardan birisi de aile içi ve kadına yönelik şiddet. Bu konuda KADES uygulaması İçişleri Bakanlığımızca 2018 yılında uygulamaya geçirildi. KADES uygulaması cep telefonlarınıza indirilebiliyor ve karşılaşmış olduğunuz şiddet olaylarıyla ilgili biran önce kolluk güçlerimize haberdar etme imkanınız var. Bu imkanı da çok iyi kullanalım. Bu sadece aile içinde değil  komşularımızda, çevremizde, apartmanımızda meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili de söz konusu” diye konuştu.
Ardından Isparta İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Seda Güvenç Narkotik Suçlar, Polis Memuru Neslihan Mutlu Sayın Siber Suçlar ve Polis Memuru Mehtap Erdem Kadına Yönelik Şiddet konuları hakkında katılımcılara birer sunum gerçekleştirerek UYUMA ve KADES uygulamalarını tanıttılar.
 
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