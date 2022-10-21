Isparta il genelinde öğrencilerin bilim, kültür, sanat, spor ve sosyal alanlardaki faaliyetlere katılımının artırarak akademik alanda başarılı olmalarını sağlamak ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu gelecek vadeden donanımlı bireyler yetiştirmek hedefine katkı sunmak amacıyla başlatılan “Isparta İli Eğitimin Niteliğini Geliştirme Projesi” için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Isparta Valiliği’nde gerçekleşen toplantıya Vali Aydın Baruş, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, tüm ilçe kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve tüm ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Baruş “Bu proje toplum olarak en fazla ihtiyaç duyduğumuz konulardan biri olan eğitimin niteliğinin artırılması konusunda geliştirdiğimiz önemli bir proje. Projenin sloganı da ‘Birlikte Başaralım’ Neden birlikte başaralım? Çünkü eğitim öyle bir süreç ki bu sürecin içerisinde tüm paydaşlar yer almadığı zaman başarılı olma şansımız yok. Gerek okullardaki idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrenci velileri, gerekse eğitim faaliyetlerine katkıda bulunacak diğer kamu kurumları üniversitelerimiz, belediyelerimiz, hatta emniyet ve jandarma güçlerimiz çünkü eğitimin güvenlik yönü de var. Dolayısıyla eğitim sürecini, eğer bu paydaşların azami katkısıyla birlikte götürebilirsek o zaman Isparta’da eğitimin niteliğini, öğrencilerimizin başarı yeteneğini ve bu ülkeye bu millete faydalı birer insan olarak yetişmeleri noktasındaki karakter gelişimlerini de güzel bir şekilde temin etmiş oluruz. Projenin birinci yönü başarılı bir insan yetiştirmek yani ülke düzeyinde yapılan yarışma sınavlarında hakikaten başarılı olabilen, istediği bölümü tercih edebilecek başarıyı gösteren ve oralara giderek hayalindeki mesleği hayata geçirmenin mutluluğunu yaşayan insanlar yetiştirmek. İkincisi ise eğitimin diğer bir yönü olan insan yetiştirme dediğimiz yani karakter ortaya çıkarma. Kendine güven duyan, özgüven sahibi bireyler ortaya çıkarma ve çocukların hem fiziken hem de ruhen olgun birer insan haline gelebilmesini temin noktasında bazı faaliyetlere ağırlık vermek gerekiyor. Dolayısıyla bizim bu birlikte başaralım projemiz öğrencilerimizin çift yönlü olarak iyi bir şekilde yetişmesini sağlamaya yönelik bir proje. Ayrıca yönetici ve öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerini de bu süreç içerisinde temin etmek gerekiyor. Çünkü çocuklarımızı yetiştirecek olan öğretmenlerimizdir. Onların da iyi yetişmeleri, meslek alanında kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Proje kapsamında çocuklarımızın okuma alışkanlığını ve anlama becerilerini geliştirmek, okullarımızda yenilikçi öğretim yöntemleri ve çoklu öğrenme kavramlarının da kullanıldığı ortamlar oluşturmak gibi hedefler çok önemli konular. Biraz önce belirttiğim gibi çocuklarımızın karakter olarak, insan olarak iyi yetişmelerini sağlamak üzere sosyal aktiviteler, spor, sanat dallarındaki aktiviteler ve kültür faaliyetleri de büyük önem taşıyor. Bu noktada bu projenin eğitimin iki ana yönünü kapsayan bir proje olduğuna inanıyorum. Projenin hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.Ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Dr. Özgür Uygur tarafından projeyle ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Sunum sonrasında katılımcılar projeyle ilgili fikir alış verişinde bulundu.