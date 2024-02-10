Isparta'da Uyşturucu Operasyonları

Narkotik Operasyonunda 20 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı
Isparta İli Şarkikaraağaç ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İşte operasyonun detayları:
Isparta İli Şarkikaraağaç ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İşte operasyonun detayları:
- Operasyon kapsamında 7 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan, 13 şüpheli ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem gördü.
- 8 ikamet, 1 iş yeri, 6 araç ve şüpheli şahısların üstlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bu maddeler arasında uyarıcı nitelikli, halüsinojen nitelikli, emdirilmiş kağıda sürülmüş halüsinojen nitelikli, sentetik ecza ve hap bulunmaktadır.
- Operasyon sonucunda 3 tüfek, 1 tabanca, 14 fişek, 1 hassas terazi ve 7 adet sahte 200 TL banknot da ele geçirildi.
- Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yakın zamanda uygulamaya koyulan NARVAS (Narkotik Vaka Analiz Sistemi) Projesi ile vatandaşların 112 ihbar hattı ve UYUMA aplikasyonu üzerinden yaptıkları ihbarları titizlikle değerlendirdiğini belirtti. Vatandaşların narkotik suçlarla ilgili bilgilerini ihbar etmelerinin, mücadelede önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı.
Kamuoyuna duyurulur.