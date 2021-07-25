Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat şampiyonu Çin’i, 3-0 yenerek güzel bir başlangıç yapan FileninSultanları’nı tebrik ediyoruz!



Son dünya şampiyonu Çin'i ezip geçtik!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son dünya şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederek muhteşem bir zafere imza attı.

ÇİN 0-3 TÜRKİYE

AMilli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i baştan sona üstün götürdüğü mücadele 3-0 yendi.Millilerde Ebrar Karakurt aldığı 18 sayıyla yıldızlaşırken, Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı verdi.Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçında 27 Temmuz Salı günü İtalya ile yapacak. Müsabaka, TSİ 10.25'te başlayacak.Ariake ArenaSusana Rodriguez (İspanya), Luis Gerardo Macias (Meksika)Zhu, Yan, Gong, Zhang, Yuan, Ding (Mengjie Wang, Yao, Yanhan Liu, Yuanyuan Wang, Li)Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Şeyma Ercan): 21-25, 14-25, 14-2580 dakika (27, 28, 25)