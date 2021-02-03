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Isparta'da üniversitede Gazetecilik Yüksek Lisans Programı Açıldı

Isparta'da üniversitede Gazetecilik Yüksek Lisans Programı Açıldı
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
Gazetecilik Yüksek Lisans Programı Açıldı
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Gazetecilik Yüksek Lisans Programı; günümüze uygun ders içerikleri ve donanımlı akademik kadrosu ile alanında uzman bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Güllüpunar, Gazetecilik Yüksek Lisans programının 2021-2022 Güz Yarıyılında öğrenci alımına başlayacağını duyurdu. Bölüm akademik kadrosunun hem saha deneyimine hem de akademik birikime sahip güçlü bir ekipten oluştuğunu belirterek programın Prof. Dr. Güllüpunar, öğrencilerini beklediklerini ifade etti.
Prof. Dr. Güllüpunar, bu program kapsamında öğrencilere özelde gazetecilik, genel de ise iletişim bilimleri alanında bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni çıkarımlara ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmayı amaçladıklarını vurguladı. Prof. Dr. Güllüpunar şöyle konuştu: “Gazetecilik Tezli Yüksek Lisans Programını bitiren bir öğrenci, gazetecilik ve iletişim bilimleri alanında temel akademik terminolojiye ve gazetecilik ve iletişim sektörünün yapısal ilke ve özelliklerine sahip olacaktır. Bununla birlikte analitik düşünen, problem çözen, alanında karar verme yeteneklerini geliştiren, iletişim politikaları konusunda bilgili olan, medya sektörünü iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini analiz eden, sosyal sorumluluk bilinciyle sürekli gelişme ve kendini yenileme becerisine sahip olan ve araştırma merakı güçlü bir kişilik olarak gerekli yetileri kazanacaktır.”
Bu bölümün açılmasının Isparta genelinde de önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr Hasan Güllüpunar, “Üniversitemizin birçok bilim alanında olduğu gibi özelde gazetecilik genelde iletişim bilimleri alanında daha güçlü bir öğretim imkanı sunarak bölgenin çekim merkezi olmaya devam edeceğine inanıyorum. Bununla birlikte üniversite olarak şehrimizde ve bölgemizde iletişim bilimleri alanında araştırma becerisi kazanmış insan kaynağının yetişmesi için önemli bir fonksiyon üstlenmiş olacağız.” diye konuştu.
 
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