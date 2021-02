ISPARTA'DA LOKUM GİBİ DANA PİRZOLA TÜRKER'DE

DALLAS STEAK

TÜM SAKATAT ÇEŞİTLERİ İLE TÜRKER KASAP

Sakatat Yemenin Vücudunuza Sağladığı Faydaları Duyduktan Sonra Kasaba Koşabilirsiniz!

Dana kol etinin antrikot kısmı ile kaburganın bir kısmından oluşan kemikli et çeşididir.Dallas Pirzola olarakta bilinen dilimli et türüdür.Dana ve kuzu olmak üzere İşkembe, Paça, Kokoreç, Beyin, Dil, Kemik, Böbrek, Kavram yağı, Gömlek yağı, Dalak, Yürek, Ciğer ve tüm sakatat çeşitleri Isparta'da Türker et kasap'ta satılmaktadır.

Sakatatlar, önemli vitaminler, mineraller, sağlıklı yağlar gibi hemen hemen her besin maddesinin en yoğun kaynağı.

Özellikle İnek ve kuzu böbreklerinde yüklü miktarda selenyum ve oksidatif maddeleri bulunur. Bu maddeler kansere karşı bağışlık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda sinir hücrelerini yenileyerek stres gibi psikolojik sorunların yaşanma riskini azaltır.

Karaciğer ise sakatatlardan en besleyici olanıdır. Karaciğer doğanın multivitamini olarakta isimlendirilir.

Sakatatlar, birçok insanın yeterince alamadığı beyin, kas ve karaciğer sağlığı için gerekli bir besin maddesi olan kolinin en önemli kaynakları arasındadır.





NOT:

''Pandemi sonuna kadar evlere ve işyerlerine alo sipariş ile servis yapılmaktadır''

TÜRKER ET''UYGUN FİYAT, BOL ÇEŞİT''

TIKLA ARA SİPARİŞ VER!

DALLAS PİRZOLA

: Bilim Tıp Merkezi karşısı