ÜNİVERSİTE İŞÇİSİNİ SU KUYUSUNDA ELEKTRİK ÇARPTI



Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı Bozanönü mevkiinde bulunan su kuyusundaki elektrik arızasına müdahale eden üniversite işçisi Ali Büyükkütük'ü elektrik çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı üniversite işçisini hastaneye kaldırdı. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen Ali Büyükkütük'ün tedavisine devam ediliyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörülüğü bir paylaşımda bulundu;

Üniversitemiz Yapı İşleri Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Elektrik Arıza Bakım Bölümü’nde yaklaşık 18 yıldır Yardımcı Teknik Hizmetler sınıfında ‘Elektrikçi’ sürekli işçi olarak çalışmakta olan Ali Büyükkütük’ün yaralanması ile sonuçlanan elim bir kaza yaşanmıştır.

Olay şu şekilde gerçekleşmiştir: Çalışma arkadaşımız Ali Büyükkütük ile birlikte Tekniker Abdullah Çünür, Tekniker İrfan Süner ve Yardımcı Teknik Hizmetler sınıfında Elektrikçi Sürekli İşçi Hasan Yılmaz’ın içinde bulunduğu teknik ekibimiz 7 Şubat’ı - 8 Şubat’a bağlayan saat 03.00 sularında meydana gelen elektrik kesintisi yaşandığı bilgisi üzerine Yapı İşleri Dairemizce olay yerine sabah saatlerinde sevk edilmişlerdir. Kesintiyi gidermek üzere gönderilen ekibimiz saat 9.00 sularında SDÜ Yerleşkesine yaklaşık 3-4 kilometre uzaklıktaki Bozanönü Su Terfi İstasyonu’na ulaşmıştır.

Yaşanan arızanın hat başındaki sigortanın atmasından kaynaklandığının tespiti üzerine sigortayı değiştirmek üzere çalışmalar başlatılmıştır. Ekip tarafından güvenlik tedbirleri alınmış ve ardından Ali Büyükkütük sigortayı değiştirmek üzere direğe çıkmış, bu sırada sağ kolunun elektrik teline teması sonucu elektrik çarpması sonucu yaralanmış ve yüksekten düşme sonucu ağır yaralanmıştır.

Düşmenin ardından çalışma arkadaşlarının müdahalesi ile kalp masajı yapılmış ve 112 acil aranmak suretiyle ambulansın gelmesi sağlanmıştır. 112 Şehir Hastanesine Acil Servisine kaldırılmıştır.

Şu anda (12.00) ambulans ile Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemize sevk edilmiş bulunmaktadır.

Konu Rektörlüğümüz ve Hastanemiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir.

Çalışma arkadaşımıza Allah’tan acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



SDÜ REKTÖRLÜĞÜ