isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

ISPARTA HABER: ÇÖKEN DAVRAZ KAPALI PAZAR TEKNİK RAPORU

Isparta'da çatısı çöken çarşamba pazarı için IMO teknik rapor hazırladı... Neden çöktü?

ISPARTA HABER: ÇÖKEN DAVRAZ KAPALI PAZAR TEKNİK RAPORU
ISPARTA
127 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
BASINA VE KAMUOYUNA
 
İlimizde 03.02.2022 tarihinde meydana gelen kar yağışı ile Davraz Mahallesi Çarşamba Pazarı Kompleksi Kapalı Pazar alanın çökmesi sonucunda odamız teknik personellerince yerinde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan teknik rapor ekte sunulmuştur.
Teknik İnceleme
Isparta İli, Merkez İlçesi, Davraz Mahallesi sınırları içerisinde 5691 ada 29 parselde yer alan Kapalı Pazar Yeri (Davraz Pazar Yeri) taşıyıcı sistemi iki ayrı bloktan oluşmaktadır.
Taşıyıcı sistemin A-G aksları aralığında hizmet veren birinci blok 13 m yüksekliğinde 46 m genişliğindedir. İkinci blok H-P aksları arasında yer almakta olup yüksekliği 13 m, 80 m genişliğindedir.
Yapı mevcut yüksekliği sebebi ile özellikle yağmurlu havalarda sahip olduğu aerodinamik yapısının bir dezavantajı olarak etkili kapalı alan sağlayamamıştır. Bunun sonucu olarak yapı imalatına müteakip devam eden süreçte, ortalama +4.00 m kotunda, ilave taşıyıcı sistem eklenmiştir.
Hizmet aşamasında yapılan bu ikinci imalatın, mevcut taşıyıcı sistem açısından, statik bir değerlendirmesinin yapılıp yapılmadığı bilinmemektedir. Yapılan bu taşıyıcı sistem çatının yanal düşey yük kapasitesi artırmıştır.
Yerinde yapılan incelemede, ilave imalat A askı boyunca kısa yönde süreklilik arz ederken, birinci blok G aksı üzerinde yani açıklık yönünde süreksiz dir. İlave imalat, ana taşıyıcıya hizmet veren kolonlarda +4,00 m kotunda, payanda sistemi kullanılarak birleşimi sağlanmıştır. Bu şekli ile kolonlarda kısa kolon davranışına sebep olmaktadır. Ayrıca, sistemin ilave imalat sebebi ile yanal rüzgar yükü kapasitesi artırılmış ve bu şekli yapı ortalama 10 yıl hizmet vermiştir.   
03.02.2022 tarihinde Isparta İli Merkezinde görülen kar yağışında taşıyıcı sistemin A-G ve 3-5 aksları aralığında kalan birinci blok ilk yapılan tespite göre ana taşıyıcı makasların açıklık ortasından göçmüştür.
Yerinde yapılan gözlemsel incelemede A-G ve 3-5 aksları arasında yıkılan taşıyıcı sistemde aşağıdaki tespitler yapılmıştır;
  1. Açıklık yönünde hizmet veren düzlem kafes taşıyıcı kirişlerde; açıklık ortasında konumlanan üst başlık, çapraz ve dikme elemanlarında burkulmalar olduğu,
  2. Aşıkların sehim sınırını aştığı, düşey yer değiştirme kaynaklı yanal burkulmaların gerçekleştiği, deformasyonların kalıcı şekil değiştirme olarak sonuçlandığı tespit edilmiştir.
  3. Göçen düzlem kafes kirişlerde; alt ve üst başlıklarda, gövde rijitleştirme levhalarının olmadığı, özellikle başlık burkulmasının gerçekleştiği bölgeler, düzlem kafes birleşim noktaları gibi eksenel yükün yoğunlaştığı ve süreksizliklerin olduğu bölgelerde, alt ve üst başlığa hizmet veren I kesitli profillerde başlık burkulması ve gövde buruşmaları gözlemlenmiştir.
  4. Düzlem kafes sistem ek yerlerindeki bağlantı plakalarında, plastik şekil değiştirmeler tespit edilmiştir.
  5. Yıkılan bölümde düzlem kafes sistemi taşıyan ana kolonların büyük bir bölümünde, temel mesnetlenme koşullarının sağlanamadığı, kolonların temelde itibaren açıklık ortasına yattığı görülmüştür. Kolon temellerinin bu şekli ile ankstre davranıştan öte sabit mesnet gibi davrandığı görülmüştür. Yatan kolonların büyük bir bölümünde temel plakasının açığa çıktığı, plakayı temel bağlayan bir ankrajların bir kısmının koptuğu, büyük kısmının sıyrıldığı tespit edilmiştir.
  6. Yıkılan kolonlardan ankastrelik koşullarını sağlayanlarında; sonradan ilave edilen taşyıcı sistem sebebi ile kısa kolon olarak davranmış, bu kolonlarda, ilave taşıyıcı sisteme destek sağlayan payandalar sebebi ile ileri derecede plastik şekil değiştirmeler meydana gelmiştir.
 
Yapının ayakta kalan ikinci blok taşıyıcı sistemi H-P ve 1-7 aksları arasında kalan bölümü için yapılan incelemelerde;
  1. Açıklık ortasına hizmet veren aşıkların sehim sınırını aştığı,
  2. Düzlem kafes sistem üs başlıklarında burkulmanın başladığı, alt başlıklarında burulmaya bağlı şekil değiştirmeler tespit edilmiştir.  
  3. Özellikle açıklık ortasında düzlem kafes ek yerlerinin teşkil edildiği çapraz elemanların mevcut aksından ayrılarak burkulduğu tespit edilmiştir.
 
Sonuç ve Öneriler;
Yapılan tespitler ışığı altında,
Yıkılan Birinci Bölümde; düzlem kafes sistem taşıyıcı elemanların stabilite problemleri kaynaklı kapasite sınırlarını aştığı, aşık elemanların, düşey yer değiştirme kaynaklı yanal burkularak plastik şekil değiştirmeye uğradığı, düzlem kafes sistem ek yeri birleşimlerinin kapasite sınırlarının aşıldığı,  yıkılan bölüme hizmet veren kolonlarda mesnetlenme koşullarının sağlanamadığı, taşıyıcı sisteme sonradan ilave edilen bölümün kolonların davranışını olumsuz yönde etkileyerek, plastik şekil değiştirmelere sebep olması gibi sebepler ile taşıyıcı sistemin göçtüğü tespit edilmiştir.  
Yapının Ayakta Kalan Bölümünde; sistemin stabilite problemlerini barındırması, düzlem kafes sisteme hizmet veren üst başlık ve alt başlıklarda plastik şekil değiştirmelerin başlaması, kolon mesnet bağlantılarının göçen bölümde yapılan tespitler ışığında problemli olması, ilave edilen sistemin yapı davranışı üzerindeki olumsuz etkinin göçen bölümde tespit olması, açıklık ortasındaki aşıklarda kalıcı şekil değiştirmelerin oluştuğu tespit edilmiştir.
Öneri; Yapının ikinci bölümünün kullanımının güvenli olmayacağı, yapılan olumsuz tespitlerin ana taşıyıcı üzerinde olması sebebi ile güçlendirilmesinin de ekonomik ve etkili olmayacağı kanaati oluşmuştur.
 
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
ISPARTA TEMSİLCİLİĞİ
 
Whats-App-Image-2022-02-07-at-19-55-20-1Whats-App-Image-2022-02-07-at-19-55-20-2Whats-App-Image-2022-02-07-at-19-55-20Whats-App-Image-2022-02-07-at-19-55-21-1Whats-App-Image-2022-02-07-at-19-55-21-2Whats-App-Image-2022-02-07-at-19-55-21Whats-App-Image-2022-02-07-at-19-55-22-1Whats-App-Image-2022-02-07-at-19-55-22

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA SÜPER MARKETİN ÇATISINA KAR KÜTLESİ DÜŞTÜ
Isparta'da elektrik fatura tahsilatları ertelendi
ISPARTA HABER: YENİ İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
ISPARTA'DA ÜNİVERSİTE İŞÇİSİNİ SU KUYUSUNDA ELEKTRİK ÇARPTI
ISPARTA HABER: ÇÖKEN DAVRAZ KAPALI PAZAR TEKNİK RAPORU
ISPARTA'DA KAR YÜKÜNDEN ÇÖKEN ÇELİK ÇATILAR
Haber: Isparta için peş peşe meteorolojik uyarı
HABER: ISPARTA'DA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME YAPILDI
Isparta’ya Vekil Vali görevlendirmesi yapıldı.
ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU'NUN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Isparta'da ihtiyaç sahiplerine piknik tüpü dağıtımı yapıldı
HABER: ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Haber: Isparta'da yüz yüze eğitim için yeni karar!
Isparta'da şüpheli ölüm olayı ile ilgili Valilik'ten açıklama
HABER : ISPARTA HALKINA ÖNEMLİ DUYURU
HABER: ISPARTA'DA YAŞAYAN HERKESİ İLGİLENDİRİYOR!
KAYA BALIK: ''EN TAZESİ DENİZDE VE BİZDE!''
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Haber: Elektrikte yeni tarife geliyor!
Isparta Haber: Karla mücadele aralıksız devam ediyorISPARTA HABER: KARLA MÜCADELE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı Isparta'da TEDAŞ GENEL MÜDÜRÜ ÖMER SAMİ YAPICI ISPARTA'DA
Isparta Haber: Akdeniz Elektrik'ten kesinti açıklaması
ISPARTA HABER: BÖLGEDE YOL DURUMU NASIL?
Isparta Haber: Valilik Kriz Merkezi oluşturdu
Haber: Isparta Burdur Dostluk Yolu için Kritik uyarı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
ISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLERISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-tursu-salgam-suyu-salca-cigkofte isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

HABER: ISPARTA'DA YAŞAYAN HERKESİ İLGİLENDİRİYOR!HABER: ISPARTA'DA YAŞAYAN HERKESİ İLGİLENDİRİYOR!05 Şubat 2022
Haber: Isparta için peş peşe meteorolojik uyarıHaber: Isparta için peş peşe meteorolojik uyarı07 Şubat 2022
Isparta Haber: Akdeniz Elektrik'ten kesinti açıklamasıIsparta Haber: Akdeniz Elektrik'ten kesinti açıklaması05 Şubat 2022
HABER : ISPARTA HALKINA ÖNEMLİ DUYURUHABER : ISPARTA HALKINA ÖNEMLİ DUYURU05 Şubat 2022
Isparta’ya Vekil Vali görevlendirmesi yapıldı.Isparta’ya Vekil Vali görevlendirmesi yapıldı.06 Şubat 2022
Haber: Elektrikte yeni tarife geliyor!Haber: Elektrikte yeni tarife geliyor!05 Şubat 2022
Isparta'da ihtiyaç sahiplerine piknik tüpü dağıtımı yapıldıIsparta'da ihtiyaç sahiplerine piknik tüpü dağıtımı yapıldı06 Şubat 2022
HABER: ISPARTA'DA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME YAPILDIHABER: ISPARTA'DA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME YAPILDI06 Şubat 2022
Isparta Haber: ​Bilgiç: Yaşanan bir afetIsparta Haber: ​Bilgiç: Yaşanan bir afet04 Şubat 2022
ISPARTA HABER: VALİLİK DUYURDU: YENİDEN YASAK GELDİISPARTA HABER: VALİLİK DUYURDU: YENİDEN YASAK GELDİ03 Şubat 2022
ISPARTA HABER: BÖLGEDE YOL DURUMU NASIL?ISPARTA HABER: BÖLGEDE YOL DURUMU NASIL?04 Şubat 2022
TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı Isparta'da TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı Isparta'da 05 Şubat 2022
ISPARTA HABER: ÇÖKEN ÇATI İÇİN TEKNİK RAPOR!ISPARTA HABER: ÇÖKEN ÇATI İÇİN TEKNİK RAPOR!04 Şubat 2022
Isparta'da şüpheli ölüm olayı ile ilgili Valilik'ten açıklamaIsparta'da şüpheli ölüm olayı ile ilgili Valilik'ten açıklama06 Şubat 2022
Isparta Haber: Valilik Kriz Merkezi oluşturduIsparta Haber: Valilik Kriz Merkezi oluşturdu03 Şubat 2022
Haber: Isparta'da 3 ay süreli 91 kişi işe alınacakHaber: Isparta'da 3 ay süreli 91 kişi işe alınacak02 Şubat 2022
ISPARTA'DA KAR YÜKÜNDEN ÇÖKEN ÇELİK ÇATILARISPARTA'DA KAR YÜKÜNDEN ÇÖKEN ÇELİK ÇATILAR07 Şubat 2022
Haber: Isparta'da yüz yüze eğitim için yeni karar!Haber: Isparta'da yüz yüze eğitim için yeni karar!06 Şubat 2022
Haber: Isparta Burdur Dostluk Yolu için Kritik uyarıHaber: Isparta Burdur Dostluk Yolu için Kritik uyarı03 Şubat 2022
ISPARTA HABER: KAR YAĞIŞI DOĞAL BİR AFETE DÖNÜŞTÜISPARTA HABER: KAR YAĞIŞI DOĞAL BİR AFETE DÖNÜŞTÜ04 Şubat 2022