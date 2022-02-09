İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2022 - 8 -

Karar Tarihi : 08.02.2022

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 08.02.2022 Salı günü saat 15.00’da Vali Vekili Osman KAYMAK başkanlığında toplandı.

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulunun 03.02.2022 tarih ve 2022/5 sayılı Kararı ile 03.02.2022 tarihinde sabah saatleri itibarıyla İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle vatandaşlarımız ile sürücülerimizin can güvenliğini ve trafik seyir emniyetini sağlamak üzere bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmamasına, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanımının yasaklanmasına karar verilmişti.

İlimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarının sona ermesi nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulunun 03.02.2022 tarih ve 2022/5 sayılı (motokuryelik, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanımının yasaklanması) Kararının iptal edilmesine,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 08.02.2022

