KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOL DURUMU
23 Ocak 2022 Pazar Saat 10.00 itibarıyla ülkemizdeki önemli karayolu güzergahlarında güncel yol durumu aşağıda yer almaktadır:
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu TIR trafiğine kapalı olup, otoyolun Bahçe-Nurdağı-Gaziantep arası araç trafiğine tamamen kapatılmıştır.
- Konya Seydişehir - Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatılmıştır.
- Konya'yı Ankara, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk ve Karapınar'a bağlayan yollar ulaşıma kapatılmıştır.
- Kayseri-Malatya Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
- Pınarbaşı-Gürün Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
- Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
- Kangal-Divriği-Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
- Zara-Refahiye Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
- Kahramanmaraş-Göksun Yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.
- Taşkent-Sariveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
- Akşehir-Isparta Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
- Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
- Bursa-Bilecik Yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.
- Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii TIR trafiğine kapatılmıştır.