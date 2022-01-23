300 kişilik ekiple karla mücadele

Isparta Belediyesi, cumartesi günü akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı dolayısıyla Karla Mücadele Eylem Planı kapsamında 70 iş makinesi ve araç ile 300 personelle çalışma gerçekleştirdi.Isparta Belediyesi, meteorolojinin kar yağışı uyarıları doğrultusunda cuma günü 70 iş makinesi ve aracı kentin farklı noktalarında konumlandırdı. Beklenen kar yağışının cumartesi günü akşam saatlerinde başlamasıyla birlikte Karla Mücadele Eylem Planı kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi. Belediye ekipleri, başta ana arterler, otobüs güzergahları ve hastane önleri olmak üzere mahallelerde de yoğun bir şekilde karla mücadele çalışması yaptı.Karla mücadele çalışmalarına Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 70 iş makinesi ve araç ile 300 personel katıldı.Ekipler, yollarda kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışması yaptı. Kaldırımlarda da solüsyon ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi.Gece boyu aralıksız olarak sürdürülen çalışmalar, gündüz de devam etti.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda ekipler, çalışmalarını 24 saat esasına göre devam ettiriyor.