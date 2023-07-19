GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--esnaf-cebinde-uygulamasi

Isparta'da Ücretsiz Yüzme Kursu İle Boğulma Riskini Azaltın

Isparta'da Ücretsiz Yüzme Kursu İle Boğulma Riskini Azaltın
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında ücretsiz yüzme eğitimleri düzenlemektedir. Bu eğitimler, yaz aylarında boğulma vakalarının sıkça yaşandığı dönemde önemli bir fırsat sunmaktadır.
7-18 yaş arasındaki gençlerin yüzme becerilerini geliştirmelerini hedefleyen bu proje, Işıkkent Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Portatif Yüzme Havuzu etkinlikleriyle devam etmektedir. Eğitimler, deneyimli antrenörlerin gözetiminde verilmekte ve katılımcıların ücretsiz olarak faydalanabileceği bir ortam sağlanmaktadır.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü, tüm gençleri bu eğitimlere katılmaya ve yüzme öğrenmeye davet etmektedir. Başvurular ise şahsen İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi'ne yapılabilmektedir. Kayıt formunu doldurarak başvuruda bulunmak isteyenler, bizzat ilgili birime giderek kayıtlarını yaptırabilirler.
Bu eğitimler, yaz aylarında boğulma olaylarının önüne geçmek ve gençlerin su güvenliğini artırmak amacıyla düzenlenmektedir. Yüzme öğrenmek her yaş için önemli bir beceridir ve bu projede herkesin bu fırsattan ücretsiz olarak yararlanması hedeflenmektedir. "Yüzme Bilmeyen Projesi" ile Isparta'da her yaştan insan yüzme öğrenmektedir.


350109898-780827724045543-867531230316894313-n

347645778-780828334045482-7106331367493519018-n

349171694-780827687378880-4187789096440882132-n

348636231-780827177378931-4349379018017191245-n

356194757-780828124045503-7138650120477446700-n

356191292-780827700712212-2698398991083306259-n

348628398-780827314045584-261466820330026842-n

356197353-780827720712210-19609632876840778-n

348644260-780827350712247-5323066171188728548-n

350657949-780827194045596-623248777862682701-n

348633975-780828057378843-3708825530606401956-n

348322670-780827580712224-2153549926018998012-n

348868298-780828070712175-6322472762276955530-n

350010078-780827800712202-9071852238242695218-n

349167206-780828170712165-4791988918693788230-n

348641198-780827877378861-4249567175718994436-n
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta^da Yavru Leylek Yuvasından Düştü!
Isparta’dan TÜBİTAK Fen Lisesine 2 Öğrenci
Isparta, Türkiye'de Lavanta Üretiminde Lider Konumda
Gram Altın Fiyatarını Gözleri Fal Taşı Gibi Açtı
Isparta Ve Tüm İllere İçin Resmi Uyarı Gönderildi
Dinamik Oto Döşeme, Türkiye'nin her köşesinde araç sahiplerine özel oto döşeme hizmetleri sunuyor
Isparta Cumhuriyet Başsavlığına Aydın Turhan Atandı
Yaz Sıcaklarında Gölcük'e Ispartalıların Akını Devam Ediyor, Ancak İstekler Artıyor!
Isparta 32 Spor Kulübü, transfer çalışmalarına devam ediyor
Isparta'da Biçerdöver Hasadı Denetimleri Yoğunlaşıyor
Isparta Valisi Baruş, Şampiyon Takımı Ağırladı ve Tebrik Etti
Sıcak Hava Dalgası Isparta'yı Etkisi Altına Alıyor!
Eğirdir'de Köy Hayatının Renkli Buluşması: Tarihi Pınar Pazarı
Isparta'daki Sürücüler Arabanızı Kontrol Edin! Kontrol Etmezseniz 1.671 TL Cezası Var!
Isparta Gökyüzünde Starlink Uyduları Şaşkınlık Yaratıyor
Isparta'da Simitçiler Tarife Dışı Zam Yapınca İl Müdürü Devreye Girdi
Transfer Haberi: Yunus Teke Isparta 32'ye Katıldı!
Eğirdir Triatlon Yarışmaları Yine Muhteşemdi!
Isparta'nın Tadı: Nur Pastanesi Demirköprü Şubesinde 20 Çeşit Dondurma Seçeneği
Türkiye'de Bir İlk: Bu Teknoloji Isparta'da Geliştirildi
Haziran'da Isparta'da Kaç Konut Satıldı?
Isparta'da 15 Temmuz Destanı'nın 7. Yılı Gururla Kutlandı
Bunaltıcı sıcaklıklar ne zaman son bulacak?
Isparta'daki Kiracı ve Ev Sahipler Dikkat!
Isparta Esnafına Türk Bayrağı Armağan Edildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
isparta-telefon-aksesuar-kilifi isparta-perde-tasarim-imalati isparta-urfa-kebap-adana-durum-sis-kofte-lahmacun-siparis-telefon isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-gul-ve-lavanta-urunleri isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ isparta-temizlik-sirketi-telefon isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids türker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Fabrika Önünde Maaş Protestosu!Isparta'da Fabrika Önünde Maaş Protestosu!14 Temmuz 2023
Isparta'nın Parlayan Yıldızı: Talat Car Detailing!Isparta'nın Parlayan Yıldızı: Talat Car Detailing!13 Temmuz 2023
Isparta’nın Gururları Vali Baruş İle BuluştuIsparta’nın Gururları Vali Baruş İle Buluştu14 Temmuz 2023
Isparta Tarım Kredi Kooperatifi Temmuz Ayı İndirimi BaşladıIsparta Tarım Kredi Kooperatifi Temmuz Ayı İndirimi Başladı14 Temmuz 2023
Isparta'nın Tadı: Nur Pastanesi Demirköprü Şubesinde 20 Çeşit Dondurma SeçeneğiIsparta'nın Tadı: Nur Pastanesi Demirköprü Şubesinde 20 Çeşit Dondurma Seçeneği16 Temmuz 2023
Emeklilere Yüzde 25 Zam Kabul Edildi!Emeklilere Yüzde 25 Zam Kabul Edildi!13 Temmuz 2023
Isparta'da o vatandaşlarımız için ödemeler başladıIsparta'da o vatandaşlarımız için ödemeler başladı12 Temmuz 2023
Isparta Ticaret Borsası Yönetimi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu Ziyaret EttiIsparta Ticaret Borsası Yönetimi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu Ziyaret Etti12 Temmuz 2023
Gurbetçinin Parasını Dolandıran 3 Zanlı Isparta'da TutuklandıGurbetçinin Parasını Dolandıran 3 Zanlı Isparta'da Tutuklandı14 Temmuz 2023
Isparta'da Sürücüler Dikkat Zam Geliyor!Isparta'da Sürücüler Dikkat Zam Geliyor!14 Temmuz 2023
Türkiye'de Bir İlk: Bu Teknoloji Isparta'da GeliştirildiTürkiye'de Bir İlk: Bu Teknoloji Isparta'da Geliştirildi16 Temmuz 2023
Isparta Gökyüzünde Starlink Uyduları Şaşkınlık YaratıyorIsparta Gökyüzünde Starlink Uyduları Şaşkınlık Yaratıyor16 Temmuz 2023
Çayın Tadı Kaçtı: Yeni Bir Zam Daha GeldiÇayın Tadı Kaçtı: Yeni Bir Zam Daha Geldi14 Temmuz 2023
Isparta'da Simitçiler Tarife Dışı Zam Yapınca İl Müdürü Devreye GirdiIsparta'da Simitçiler Tarife Dışı Zam Yapınca İl Müdürü Devreye Girdi16 Temmuz 2023
Isparta'da Uzman Eller Projesi ile Çiftçilere Destek Veriliyor!Isparta'da Uzman Eller Projesi ile Çiftçilere Destek Veriliyor!12 Temmuz 2023
Isparta'da Ahududu ve Böğürtlenlerin İlk Hasadı BaşladıIsparta'da Ahududu ve Böğürtlenlerin İlk Hasadı Başladı12 Temmuz 2023
Isparta'da Lavanta Festivali Başladı Isparta'da Lavanta Festivali Başladı 14 Temmuz 2023
​Şehitlerimizin kabirleri çiçeklerle donatıldı​Şehitlerimizin kabirleri çiçeklerle donatıldı13 Temmuz 2023
Isparta Esnafına Türk Bayrağı Armağan EdildiIsparta Esnafına Türk Bayrağı Armağan Edildi14 Temmuz 2023
Diş Teli Takıldıktan Sonra Nelere Dikkat Etmek Gerekir?Diş Teli Takıldıktan Sonra Nelere Dikkat Etmek Gerekir?12 Temmuz 2023