Isparta, Türkiye'de Lavanta Üretiminde Lider Konumda

Isparta'da üretilen lavanta balı, gelecekte değer kazanması bekleniyor.

Arı yetiştiricilerine destek verilerek lavanta balı üretiminin artırılması hedefleniyor.

Geçtiğimiz hafta, Türkiye'nin lavantanın en yoğun şekilde yetiştirildiği Kuyucak köyünde "Lavanta Festivali" düzenlendi. Bu festival, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Isparta Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından organize edilen lavanta balı çalıştayıyla bilimsel bir boyuta taşındı.Törene Vali Aydın Baruş, Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu, Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, akademisyenler, daire müdürleri ve yetiştiriciler katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Isparta Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Uslu, arının lavantanın verimliliğini artırdığını vurgulayarak Vali Baruş'a destekleri için teşekkür etti. Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin ise hedeflerinin lavanta balında bir marka oluşturmak olduğunu belirtti.Vali Aydın Baruş, Isparta'nın lavanta üretiminde ülkede lider olduğunu ve ülkedeki lavanta üretiminin yüzde 21'inin Isparta'da gerçekleştiğini ifade etti. Son yıllarda yapılan çalışmalarla Isparta genelinde ormanlık alanlara 250 bin adet lavanta fidesinin dikildiğini belirten Vali Baruş, Isparta'nın lavanta balı üretiminde pilot il olacağını söyledi.Vali Baruş, "Bugün Türkiye'de her ilde lavanta üretimi yapılmaya başlandı. Lavanta su istemeyen bir bitki, ancak sulandığı zaman verimli hale geliyor. Dolayısıyla diğer illerle rekabet edebilmek ve önemlisi dünyada bir yer edinebilmek için lavanta üretimini artırmamız gerekiyor" dedi.Arı yetiştiricilerine yönelik olarak da desteklerin verildiğini belirten Vali Baruş, Isparta'da ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla 950 dekarlık alanda 250 bin adet lavanta fidanının dikildiğini ve 3 adet lavanta bal ormanı oluşturulduğunu söyledi. Kuyucak köyünde bu yıl 240 dekarlık alanda 5 bin adet lavanta dikiminin gerçekleştirileceğini belirtti.Vali Baruş, turistlerin ve ziyaretçilerin lavantayı görsel olarak deneyimlerken aynı zamanda lavanta balını da tüketmesi gerektiğini söyledi. "Lavanta Balı"nın dünya bal piyasasında ne kadar değerli olduğunu Fransa'dan örnek aldıklarında anladıklarını ifade etti. Türkiye'nin bu başarıyı yakalaması gerektiğini belirten Vali Baruş, arı yetiştiricilerinin bilinçli olmaları ve ürettikleri balın gelecekte değer kazanacağının farkında olmaları gerektiğini vurguladı.Programda farklı üniversiteler ve enstitülerde lavanta ve arıcılık üzerine çalışmalar yapan akademisyenler de katılımcılarla çalışmalarını paylaştılar. Bu çalıştaylar aracılığıyla farkındalık oluşturmayı planladıklarını belirten Vali Baruş, Isparta'nın Türkiye'de pilot bölge olacağına inandığını sözlerine ekledi. Arıcılıkla ilgilenmek isteyen vatandaşlara da destek verdiklerini ve bu desteklerin devam edeceğini ifade etti. Toplamda yaklaşık 1.5 milyon Türk Lirası değerinde destek sağlandığını belirtti.