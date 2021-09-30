ISPARTA JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Ülkemizin geleceği olan çocuk ve gençlerimizin suça sürüklenmesinin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, eğitim-öğretimin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi maksadıyla, okul ve çevrelerinde “Türkiye Huzur Güven ve Çocuk Uygulaması” icra edilmiş olup, uygulama kapsamında okul çevrelerinde bulunan park ve bahçeler, tek dal sigara ve uyuşturucu madde satışı olabilecek yerler devriyelerle kontrol edilmiştir. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelince, Aksu ve Sütçüler ilçesinde Jandarma bölgesindeki okullarda, suçtan korunma ve güvenlik konularında öğrencilere bilgilendirme yapılarak. Jandarma Çocuk Dergisi ve Boyama Kitabı hediye edilmiştir.İsparta İl Jandarma Komutanlığınca okullar ve çevresinin daha güvenilir hale getirilmesi için tüm alanlarda önleyici hizmet ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine aralıksız devam edilecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.