Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti.Isparta, Antalya ve Burdur illeri ihracatçılarının oluşturduğu birliğin çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan görüşmeye ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.25 sektörden oluşan bölgesel bir birlik olduklarını söyleyen Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, “Isparta bizim için en önemli şehirlerden bir tanesi. Birliğimizi ve bölgemizi güçlendirmek, ihracatımızı artırabilmek için sizlerden de destek istiyoruz. Tek amacımız ihracat, ülkemize döviz kazandırıcı hareketler yapmamız gerekiyor. Ülkemizin hedefleri ve projeleri doğrultusunda bizde bir katkı sunarsak bizim için çok onur verici olacak. Pandemi birçok sektörü olumsuz etkilese de ihracat anlamında çok ciddi yol kat ettik. Bunu da artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bölge için neler yapabiliriz, nasıl bir katkı sağlayabiliriz, rakamları artırabilmek amacıyla sizleri ziyaret ediyoruz” dedi.Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine çalışmalarında başarı dileklerini ileten ve ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de amaçlarının ihracatın arttırılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak olduğunu söyledi. Başdeğirmen, şehrin, bölgenin ihracatının artırılmasıyla ülke ihracatının yükseğe çıkarılacağını aktararak, “Ülkemizin 2023 hedefi 500 milyar dolar. Bizlerde bunun paralelinde çok öncesinden 500 milyon dolar olarak hedef koymuştuk. Son bir yıl içerisindeki gelişmeler, şehrimizdeki ihracatın üst seviyelere çıkması hedefimizin ne kadar isabetli olduğunu hatta üzerine çıkacağını gösterir durumda. Pandemi döneminde yurt dışı satışların çok artması bizleri son derece memnun etmiştir. 200 milyon civarında olan ihracatımız bu yıl bitmeden 320 milyon dolara ulaştı. İmalatçı, sanayici firmalarımızı tebrik ediyorum” görüşlerinde bulundu.Teknolojiye ayak uydurarak sanayiyi geliştirmenin öneminden bahseden Başkan Başdeğirmen, Isparta’nın geçmişten günümüze sanayi gelişimiyle ilgili bilgiler verdi. Şehrin son zamanlarda sanayi ve imalat alanında ciddi ivmeler kazandığını belirten Başdeğirmen, üretilen ürünlerin hemen hemen tamamının kendi öz varlıklarından oluştuğunu aktardı. Su ürünleri, mermer, gıda, meyve, sebze gibi üretimlerin öz varlıklardan olduğunu ifade eden Başdeğirmen, “Isparta’mızın meyve bahçesi olması çok önemli. Endemik bitkilerden kaynaklanan ürünlerin yurt dışına mamul olarak satılması çok önemli. Bunlarla beraber ihracatımız hızlandı. Ticaret odamızda ihracatın daha yükseklere çıkması için mücadele veriyorlar” şeklinde konuştu.Belediyenin sanayicilerin altyapılarıyla alakalı yapılması gereken konularda ön planda olduğunu aktaran Başdeğirmen, “Hiçbir zaman onları engelleyici, ticaretlerine, üretimlerine mani olucu çalışmamız olmaz. Aksine biz daha ileriye götürmek için mücadele veriyoruz. Bize düşen bir görev olduğunda da hazır olduğumuzu kendilerine söylüyoruz. Uyum içinde bir işbirliğimiz var. Birlik beraberlik içerisinde fikirlerimizi birleştirmek çok önemli. Bunları birleştirdiğimizde de kısa zamanda ortaya 320 milyon dolarlık bir ihracat çıkıyor, bu da bizi son derece memnun ediyor. Birliğimizle de güzel işler yapacağımız inancındayım, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.