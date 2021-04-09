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Isparta'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümünü kutlandı

Isparta'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümünü kutlandı
ISPARTA
G.Tarihi: 09.04.2021 12:00
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Isparta Düğün Salonları
Türk Polis Teşkilatı 176 Yaşında
Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin temin edilmesinin yanında vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde hayatını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatı 176. kuruluş yıldönümünü kutluyor.
Polis Haftası kutlamalar İl Emniyet Müdürü Metin Akay’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından teşkilat mensupları saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’mızı okudular.
Türk Polis Teşkilatı’nın 176. Kuruluş yıldönümünü dolaysısıyla Vali Ömer Seymenoğlu da İl Emniyet Müdürü Metin Akay ve beraberindeki emniyet mensuplarını kabul ederek misafirleri nezdinde Polis Teşkilatı’nın gününü kutladı, tüm mensuplara sevgi ve selamlarını iletti.
Ziyarete emniyet mensuplarıyla birlikte gelen polis üniformalı miniklerle de yakından ilgilenen Vali Seymenoğlu, Eflin ve Mehmet Efe kardeşlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ziyarette vatanımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz Polis Haftası’nı kutladığını söyleyen Vali Seymenoğlu “Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına büyük fedakârlık, cesaret ve yüksek vazife bilinci içerisinde terörle mücadelede ortaya koyduğu başarılarıyla hepimizi gururlandıran Türk Polisi, aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir.” dedi.
Covid-19 salgınıyla mücadele aktif rol alan Emniyet Teşkilatı’na bir kez daha teşekkür eden Vali Seymenoğlu “Salgınla mücadele sürecinde, görevi sırasında vatandaşlarımıza yardımcı ve yol gösterici olan, pandeminin sunduğu yeni ve olağanüstü şartlar altında vatandaş odaklı hizmet anlayışını esas alarak üstün gayret ve özveri gösteren emniyet mensuplarımızın çalışmalarını takdir ediyoruz.” diye konuştu.

Bir 1 kişi, çocuk, ayakta ve iç mekan görseli olabilir

Bir 2 kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar, anıt ve açık hava görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar, askeri üniforma ve açık hava görseli olabilir

Bir 1 kişi ve çiçek görseli olabilir

Bir 1 kişi, bebek, ayakta, oturuyor ve iç mekan görseli olabilir

Bir 2 kişi ve ayakta duran insanlar görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar, oturan insanlar ve iç mekan görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar, oturan insanlar ve iç mekan görseli olabilir

Bir 2 kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir

Bir 1 kişi, çocuk, ayakta ve iç mekan görseli olabilir
 
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