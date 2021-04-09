Vatanımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz “Polis Haftası”nı kutluyorum.Ülke genelinde; huzurun korunması, asayişin temini ve kamu düzeninin sağlanması gibi görevlerinin yanı sıra sosyal destek çalışmalarını da üstün bir görev anlayışı ile yerine getiren teşkilat mensubu tüm personelimiz, gelişen teknolojiyi yakından takip ederek kendilerini sürekli olarak geliştirmekte, bilgi ve beceri ile donanmış olarak görevlerini ifa etmektedirler.Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına büyük fedakârlık, cesaret ve yüksek vazife bilinci içerisinde terörle mücadelede ortaya koyduğu başarılarıyla hepimizi gururlandıran Türk Polisi, aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.” dediği gibi Polis Teşkilatımız ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacaktır.Covid-19 ile mücadele sürecinde, görevi sırasında vatandaşlarımıza yardımcı ve yol gösterici olan, pandeminin sunduğu yeni ve olağanüstü şartlar altında vatandaş odaklı hizmet anlayışını esas alarak üstün gayret ve özveri gösteren emniyet mensuplarımızın çalışmalarını takdir ediyoruz.Bu vesile ile halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için görev yapan Emniyet Teşkilatı mensuplarının, 176. kuruluş yıldönümünü kutluyor, teşkilatın her kademesinde hizmet vermiş şehit polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazi ve emekli polislerimize de huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum.