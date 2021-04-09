ISPARTA'DA TÜM SOSYAL MESAFE BANTLARI VE UYARI LEVHALARI VİA MARKET'TE

Sosyal mesafe zemin bantları, Koronavirüs krizi sırasında çalışanları, müşterileri ve ziyaretçileri güvende ve sağlıklı tutmanın önemli bir yoludur.

Hangi boyutta ve mekana göre sosyal mesafe işaretlerine ihtiyacınız var?

Isparta'da

Via Market

mağaza ve internet sitesi üzerinden tüm sosyal mesafe bantları ve uyarı levhaları

Via Market , güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlamanıza yardımcı olmak için eksiksiz bir ürün yelpazesine, sosyal mesafeye özel zemin bantlarına ve sosyal mesafe kitlerine sahiptir.

Örneğin;

''Lütfen Sosyal Mesafeye Saygı Gösterin'' ''Sosyal Mesafeni Koru'' ''Lütfen Maskesiz Girmeyin'', ''Lütfen Maske Kullanın''

Adres:

Pirimehmet mh. Gölcük yolu üzeri (Devin Otel yukarısı)

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İnternet sitesinin adresi:

COVID-19 durumu ortaya çıkınca, tüm işyerleri yeni kurallara ve değişikliklere uyum sağlıyor.Şirketinizin ihtiyaç duyabileceği zemin işaretleri ve bantlar, işinizin niteliğine bağlı olacaktır.Ancak işçilerin ve işyerinizi ziyaret eden halkın, koyduğunuz önlemlerin farkında olması ve bunlara uyması hayati önem taşımaktadır ve stratejik olarak yerleştirmeniz önerilir. İşletmeniz birden fazla katta çalışıyorsa, merdivenlerdeki, asansörlerdeki veya yürüyen merdivenlerin yanındaki işaretler, insanları her zaman tetikte tutmaya yardımcı olacaktır.​Yer işaretleri insanları bilgilendirmeye ve yönlendirmeye yardımcı olmak için oradadır, bu nedenle konumları açısından, onları bu amaca hizmet etmelerine izin verecek alanlara yerleştirmeniz önerilir. Girişte insanların doğru yöne gitmelerine yardımcı olmak için zemin tabelaları veya bantlar, sürekli bir yönlendirme tabelası akışı ile müşterilere ve personele sosyal mesafeyi hatırlatan aralıklı tabelalar tavsiye edilir. İşletmeniz perakende sektörüyse veya belirli bir düzeyde kuyruğa girme gerektiriyorsa, insanları beklerken nerede durmaları gerektiğini bildiren işaretler, tam olarak sizin bekletmeniz gereken yere yerleştirilmelidir. Tüm zemin levhaları ve bantları, kolay bir uygulama sağlamak için kendinden yapışkanlı bir arkalığa sahip olmalıdır.yelpazesini satışa sunmaktadır.Yuvarlak Soyal Mesafe uyarı işaretleri, Şerit Zemin bandı, 14 kural yazılı yapışkan bantlar. (renkleri mevcuttur).Dairesel işaretlere logonuzu ekleyerek özelleştirmek de mümkündür.Okullar, Hastaneler, Devlet Kurumları, STK'lar, Salonlar, restoranlar, kuaförler, küçük dükkanlar, ofisler, bahçe merkezleri, süpermarketler, giyim departmanları, büyük perakendeciler ve şantiyeler gibi işletmeler sağlık ve güvenlik önlemleri dahilinde sosyal mesafeyi korumak için bu tür önlemleri almaları gerekmektedir.vegibi ifadelerin yanı sıra ikna edici bir şekilde işyerinde sosyal mesafeye saygı gösterilmesini gösteren yer bantları.Ayrıca Via Market sosyal mesafe rotalarını ve parametrelerini açıkça göstermek için ayak izi işaretlerine ve köşe işaretlerine sahiptir. iç ve dış mekan işyerleri için ise bant, köşe işaretleri ve tabelalar içeren bir dizi farklı ürün yelpazeside bulunmaktadır.