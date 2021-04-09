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Isparta'da sosyal mesafe zemin bantları uyarı levhaları via market'te

Isparta'da sosyal mesafe zemin bantları uyarı levhaları via market'te
ISPARTA
G.Tarihi: 09.04.2021 01:42
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Isparta Düğün Salonları
ISPARTA'DA TÜM SOSYAL MESAFE BANTLARI VE UYARI LEVHALARI VİA MARKET'TE

COVID-19 durumu ortaya çıkınca, tüm işyerleri yeni kurallara ve değişikliklere uyum sağlıyor. Sosyal mesafe zemin bantları, Koronavirüs krizi sırasında çalışanları, müşterileri ve ziyaretçileri güvende ve sağlıklı tutmanın önemli bir yoludur.
Şirketinizin ihtiyaç duyabileceği zemin işaretleri ve bantlar, işinizin niteliğine bağlı olacaktır. 
Ancak işçilerin ve işyerinizi ziyaret eden halkın, koyduğunuz önlemlerin farkında olması ve bunlara uyması hayati önem taşımaktadır ve stratejik olarak yerleştirmeniz önerilir. İşletmeniz birden fazla katta çalışıyorsa, merdivenlerdeki, asansörlerdeki veya yürüyen merdivenlerin yanındaki işaretler, insanları her zaman tetikte tutmaya yardımcı olacaktır. 

​Yer işaretleri insanları bilgilendirmeye ve yönlendirmeye yardımcı olmak için oradadır, bu nedenle konumları açısından, onları bu amaca hizmet etmelerine izin verecek alanlara yerleştirmeniz önerilir. Girişte insanların doğru yöne gitmelerine yardımcı olmak için zemin tabelaları veya bantlar, sürekli bir yönlendirme tabelası akışı ile müşterilere ve personele sosyal mesafeyi hatırlatan aralıklı tabelalar tavsiye edilir. İşletmeniz perakende sektörüyse veya belirli bir düzeyde kuyruğa girme gerektiriyorsa, insanları beklerken nerede durmaları gerektiğini bildiren işaretler, tam olarak sizin bekletmeniz gereken yere yerleştirilmelidir. Tüm zemin levhaları ve bantları, kolay bir uygulama sağlamak için kendinden yapışkanlı bir arkalığa sahip olmalıdır.

 Hangi boyutta ve mekana göre  sosyal mesafe işaretlerine ihtiyacınız var
Isparta'da Via Market mağaza ve internet sitesi üzerinden tüm sosyal mesafe bantları ve uyarı levhaları yelpazesini satışa sunmaktadır.
Yuvarlak Soyal Mesafe uyarı işaretleri, Şerit Zemin bandı, 14 kural yazılı yapışkan bantlar. (renkleri mevcuttur).
Dairesel işaretlere logonuzu ekleyerek özelleştirmek de mümkündür.

Okullar, Hastaneler, Devlet Kurumları, STK'lar, Salonlar, restoranlar, kuaförler, küçük dükkanlar, ofisler, bahçe merkezleri, süpermarketler, giyim departmanları, büyük perakendeciler ve şantiyeler gibi işletmeler sağlık ve güvenlik önlemleri dahilinde sosyal mesafeyi korumak için bu tür önlemleri almaları gerekmektedir.

 Via Market, güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlamanıza yardımcı olmak için eksiksiz bir ürün yelpazesine, sosyal mesafeye özel zemin bantlarına ve sosyal mesafe kitlerine sahiptir.

Örneğin; ''Virüs Direnci İçin Mesafenizi Koruyun'' , ''Mesafenizi Koruyun Hayat Kurtarır''''Lütfen Sosyal Mesafeye Saygı Gösterin''  ''Sosyal Mesafeni Koru'' ''Lütfen Maskesiz Girmeyin'', ''Lütfen Maske Kullanın''  ve ''DUR! Mesafe!'' gibi ifadelerin yanı sıra ikna edici bir şekilde işyerinde sosyal mesafeye saygı gösterilmesini gösteren yer bantları.
Ayrıca Via Market sosyal mesafe rotalarını ve parametrelerini açıkça göstermek için ayak izi işaretlerine ve köşe işaretlerine sahiptir.  iç ve dış mekan işyerleri için ise bant, köşe işaretleri ve tabelalar içeren bir dizi farklı ürün yelpazeside bulunmaktadır.

Adres:  Pirimehmet mh. Gölcük yolu üzeri  (Devin Otel yukarısı) ISPARTA
İletişim Numarası Tıkla ara+90 544 777 37 99 
İnternet sitesinin adresi: www.viamarket.com.tr

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Isparta'da sosyal mesafe zemin bantları uyarı levhaları via market'te
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