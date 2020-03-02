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Isparta'da Tüm Şehitlerimiz Dualarla Birlikte Anıldı

Zeytin Dalı Harekâtı’nda 1 Mart 2018 tarihinde hain teröristlerle çıkan çatışmada kahramanca şehit olan J.Uzm.Çvş. Burhan Açıkkol şehadetinin ikinci yılında kabri başında anıldı.

Isparta'da Tüm Şehitlerimiz Dualarla Birlikte Anıldı
ISPARTA
G.Tarihi: 02.03.2020 21:01
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Şehit Burhan Açıkkol ve Tüm Şehitlerimiz Anıldı
02.03.2020
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nda 1 Mart 2018 tarihinde hain teröristlerle çıkan çatışmada kahramanca şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol şehadetinin ikinci yılında kabri başında anıldı. Şehit Burhan Açıkkol’un Garnizon Şehitliği’ndeki kabri başında edilen dualar tüm şehitlerimize gönderildi.

Anma törenine, başta kahraman şehidimizin annesi Sayın Keziban Durmuş ve babası Sayın Durmuş Açıkkol olmak üzere Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, askeri erkan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Törende kahraman şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken ardından tüm şehitlerimiz ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin Suriye’de yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiklerimiz için dua edildi. Duaların ardından Vali Seymenoğlu protokol üyeleriyle birlikte şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Programın ardından gazetecilerin sorusu üzerine bir açıklama yapan Vali Seymenoğlu, “Burhan kardeşimizin bu anma gününde bütün şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Şu anda Suriye sınırımızda Tük Silahlı Kuvvetleri’miz var gücüyle çalışıyor, halkımızın deyimi ile kınalı kuzularımız şehadet şerbetini içmek için mücadele ediyor.  Elbette bizler de sınır gerisinde millet olarak elimizden geldiğince her türlü manevi desteği buradan onlara vermemiz lazım. Manevi desteğin yanında ihtiyaç duyulduğu takdirde madden destek vermek için de milletimiz hazır bekliyor.  Yüzyıllardır biz bunu hep yaşıyoruz ne zaman ki ayağa kalkarak biz de varız desek maalesef dış güçler bize bu fırsatı vermemek için ellerinden geleni yapıyor. Ama Allah'ımıza şükürler olsun ki bu millet, mazlum milletlerin yıllardır duasını alan bir millet. O yüzden sırtımızın yere gelmeyeceğinden eminiz. İşte şehit babası yanımızda dimdik ayakta onlarca şehit babası, şehit ailesi var görüşüyoruz hepsi dimdik ayakta. Sınır ötesinde mücadeleye girmiş olan askerlerimiz ve diğer kamu görevlileri bizlerden mutlaka dua bekliyorlar. İnançla yolumuza devam ediyoruz. Allah’ın izniyle zaten alanda da varız şu anda masada da var olmaya başladık. Diplomasi devam ediyor ve bu harekatın ardından eminim ki büyük bir başarı gelecektir. Bu millet dimdik ayaktadır ve ayakta kalmaya devam edecektir. Bu günleri bize yaşatan, millet olarak dimdik ayakta durmamıza vesile olan on binlerce şehidimizin ruhlarına okuduğumuz Fatiha’ların kabulünü ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Şu anda cephede mücadele eden kardeşlerimizin de ayaklarına inşallah taş değmesin diliyorum.” dedi.

Garnizon Şehitliği’ndeki anma programının ardından Şehri Gül Camisi’nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına geçildi. Burada da Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken ardından ilahiler okundu. Mevlid-i Şerif programında  son olarak İl Müftü’sü Bayram Şahin tarafından Kahraman şehidimiz Burhan Açıkkol ve tüm şehitlerimiz ile kahraman Mehmetçiklerimiz için dualar edildi.
 
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Isparta'da Tüm Şehitlerimiz Dualarla Birlikte Anıldı
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