ANALİG HENTBOL TAKIMLARIMIZ YARI FİNALDE

İlimiz Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kız-erkek Hentbol takımlarımız, Karaman'da düzenlenen Hentbol Çeyrek final müsabakalarında yarı finale yükselme başarısı gösterdi.Isparta ANALİG Hentbol Kız-Erkek takımlarımız 01-03 Mayıs 2020 tarihinde Eskişehir'de yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hentbol yarı final müsabakalarında Türkiye finallerine yükselmek için mücadele edecek.Sporcularımız ve antrenörlerimizi kutluyor başarılarının devamını diliyoruz.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü