GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

ARABA CAMLARI İÇİN BAKIN NE YAPMIŞLAR!

ARABA CAMLARI İÇİN BAKIN NE YAPMIŞLAR!
ISPARTA
G.Tarihi: 03.03.2020 00:07
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
ARABA CAMLARINA LED PANEL!

İnsanların hayal gücü teknoloji ile birleşince yapılamayacak şey yoktur!  Elektronik ile yazılımı buluşturan  teknolojik oyuncak bu kez sürücüler için.

Otomobilinizin camlarına takılabilen ve telefona yüklenebilen uygulama ile kontrolu sağlanan LED Paneleller sürücülerin gözdesi olmaya başladı.

Çok basit bir şekilde  cama monte edilebilen LED Panellere telefondan istediğiniz görüntüyü, fotoğrafı veya kendi çizdiğiniz bir şeyi gönderebiliyorsunuz.

Bakalım daha neler çıkaracaklar?

İŞTE O ZAMAZİNGO :)
 

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Tüm Şehitlerimiz Dualarla Birlikte Anıldı
ISPARTA ANALİG HENTBOL TAKIMLARIMIZ YARI FİNALDE
ISPARTA OBM'DEN KİTAP FUARINDA FİDAN DAĞITIMI YAPILIYOR
65 yaş üstü toplu taşıma için yasa geliyor
Ispartalı yerel yazarlardan teşekkür: “Ispartalı olmaktan gurur duyuyoruz”
Isparta'da uyuşturucu operasyonu! Jandarma yakaladı
Isparta'da mahsur kalan şahıs AFAD ekiplerince kurtarıldı
Isparta'daki 12 bin lira ödüllü yarışmanın süresi uzatıldı
ARABA CAMLARI İÇİN BAKIN NE YAPMIŞLAR!
İMO Isparta'dan önemli bilgilendirme ve davet!
Tehlike arz eden yapılar bir bir tespit edilerek yıkılıyor
TSK'dan büyük darbe! yerle bir edildi...
Isparta 32 Spor deplasman maç sonucu
Haber: Isparta Sanayi ve Teknoloji'den son tarih hatırlatması
VATANDAŞ ARTIK 1 TL ÖDEYECEK YENİ DÖNEM BUGÜN BAŞLADI
Yalvaç Belediyesi çöken ev için yıkım kararı almış
Isparta'da 5 kişilik bir ailenin yaşadığı ev çöktü!
Isparta'da Sivil Seferberlik Gönüllü Askerlik Başvurusu başlatıldı
ISUBÜ Isparta Kitap Fuarında Stant Açtı
ISUBÜ ve Isparta Fırıncılar Odası'dan önemli çalışma
Taze balık çeşitleri Isparta'da Gözde Balık'ta
Isparta'da sporcularımızdan şehitlerimiz için saygı duruşu
HABER: ISPARTA 32 SPOR İÇİN 7 KRİTİK MAÇ...!
Isparta'da ilan ve reklam ödemeleri yapılıyor!
Isparta tek yürek oldu ''Vakit Birlik Vaktidir''
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
ISPARTA TESİSAT TAMİRCİSİISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da haber alınamayan 3 öğrenci bulunduIsparta'da haber alınamayan 3 öğrenci bulundu25 Şubat 2020
Isparta’ yı öldürmeye kimsenin hakkı yoktur!!!Isparta’ yı öldürmeye kimsenin hakkı yoktur!!!25 Şubat 2020
Isparta Kent Kart Dönemi BaşladıIsparta Kent Kart Dönemi Başladı26 Şubat 2020
Isparta'da Gıda Denetim Seferberliği Devam EdiyorIsparta'da Gıda Denetim Seferberliği Devam Ediyor25 Şubat 2020
Isparta'da narkotik operasyon!Isparta'da narkotik operasyon!25 Şubat 2020
Isparta MEM'in Arama Kurtarma (MEM AKUB) sondalama ekibiIsparta MEM'in Arama Kurtarma (MEM AKUB) sondalama ekibi26 Şubat 2020
Isparta Belediyesi'nin vergi borcu yok!Isparta Belediyesi'nin vergi borcu yok!25 Şubat 2020
Aranan 33 şahıs Isparta'da yakalandıAranan 33 şahıs Isparta'da yakalandı25 Şubat 2020
Isparta'da Minik Utku’nun dileği gerçek oldu!Isparta'da Minik Utku’nun dileği gerçek oldu!25 Şubat 2020
RECEP AYINA GİRERKEN...RECEP AYINA GİRERKEN...26 Şubat 2020
Haber: Isparta Burdur Antalya Proje Takımında (IBAP) Yerinizi Alın!Haber: Isparta Burdur Antalya Proje Takımında (IBAP) Yerinizi Alın!25 Şubat 2020
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'ten geçtiEkonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'ten geçti26 Şubat 2020
Beyşehir ilçesinde yakalanıp 73 bin lira ceza yediBeyşehir ilçesinde yakalanıp 73 bin lira ceza yedi25 Şubat 2020
ANTALYA'DA PROJE YARIŞMASI HER KATEGORİYE AYRI ÖDÜLANTALYA'DA PROJE YARIŞMASI HER KATEGORİYE AYRI ÖDÜL25 Şubat 2020
KARATE FİNALİNE TED DAMGASIKARATE FİNALİNE TED DAMGASI25 Şubat 2020
Senirkent'te hayvancılık yapmak isteyenlere müjde!Senirkent'te hayvancılık yapmak isteyenlere müjde!25 Şubat 2020
ISPARTA'DA GEÇİCİ PERSONEL ALIMI İLANIISPARTA'DA GEÇİCİ PERSONEL ALIMI İLANI25 Şubat 2020
Isparta Haber: Telef olan ürünün öşrünün verilmesi gerekir mi?Isparta Haber: Telef olan ürünün öşrünün verilmesi gerekir mi?25 Şubat 2020
Isparta'da IŞKUR Meslek Danışmanlığı FaaliyetiIsparta'da IŞKUR Meslek Danışmanlığı Faaliyeti26 Şubat 2020
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI BAŞDEĞİRMEN’İN HOCALI KATLİAMININ 28. YIL DÖNÜMÜ MESAJIISPARTA BELEDİYE BAŞKANI BAŞDEĞİRMEN’İN HOCALI KATLİAMININ 28. YIL DÖNÜMÜ MESAJI26 Şubat 2020