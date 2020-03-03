ARABA CAMLARINA LED PANEL!

İŞTE O ZAMAZİNGO :)

İnsanların hayal gücü teknoloji ile birleşince yapılamayacak şey yoktur! Elektronik ile yazılımı buluşturan teknolojik oyuncak bu kez sürücüler için.Otomobilinizin camlarına takılabilen ve telefona yüklenebilen uygulama ile kontrolu sağlanan LED Paneleller sürücülerin gözdesi olmaya başladı.Çok basit bir şekilde cama monte edilebilen LED Panellere telefondan istediğiniz görüntüyü, fotoğrafı veya kendi çizdiğiniz bir şeyi gönderebiliyorsunuz.Bakalım daha neler çıkaracaklar?