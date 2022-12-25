Isparta'da balık severlerin buluşma noktası Kaya Balık ve Kaya Balık Evi tecrübesini, tutkusu ve dinamizmi ile birleştirerek; Isparta'ya denizlerden kendine has mevsiminde ve bölgesinde, sürdürülebilir balıkçılık yöntemleriyle avlanan balıkları günlük temin ederek, balık konusunda bilgisi olan ya da olmayan herkese en taze mevsim balıklarını sunuyor.
"Yeni nesil taze balıkçı" konseptiyle her gün en taze, sağlıklı ve lezzetli balıkların peşinde olan Kaya Balık aynı zamanda tecrübesiyle deniz mahsülleri ve mezelerini Kaya Balık Evi Restoranında masanıza getiriyor.
Uzmanlar kış aylarında vücudun direncinin kırılmaması ve sağlıklı bir yaşam için bol bol balık tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
Karada balık Kaya Balık'tan alınır...!
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