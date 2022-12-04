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ISPARTA’DA ÜNLÜLER GEÇİDİ

ISPARTA’DA ÜNLÜLER GEÇİDİ
ISPARTA
G.Tarihi: 03.12.2022 23:54
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ISPARTA’DA ÜNLÜLER GEÇİDİ
Tiyatro sezonunun başlamasıyla birlikte Isparta ünlü oyuncuları konuk etmeye başladı. 26 Kasım’da sinema oyuncusu Altan Erkekli’yi ağırlayan kent bu kez 7 ünlü oyuncunun sahne aldığı oyuna ev sahipliği yapacak.
10 Aralık Cumartesi akşamı Isparta Belediyesi Kültür Merkezi Gül Salonu’nda sahnelenecek olan ‘HANGİSİ KARISI?’ isimli oyunda TV ve sinemadan tanıdığımız oyuncular yer alacak.
Tiyatro eleştirmenleri ve izleyiciler tarafından en komik oyun seçilen ve 8 puan alan oyuna Isparta halkı da oldukça ilgi gösteriyor. 600 kişilik salonun oyuna daha 1 hafta süre olmasına rağmen dolmak üzere olduğunu kaydeden organizasyon sorumlusu Nurettin Arkan oyunla ilgili şu bilgileri aktardı:
“Isparta halkı tiyatroya yıllardır hasretti. Isparta Belediyesi tarafından Kültür Merkezi faaliyete geçirildikten sonra bu organizasyonlara ilgi de arttı. Biz oyunları seçerken kaliteli olmasına özen gösteriyoruz. Bugüne kadar getirdiğimiz her oyunumuz kapalı gişe oynadı ve herkes salondan memnun ayrıldı. Bu ay tek oyunumuzu sahneleyecek ve 2022 yılını noktalayacağız. Ama yeni yılın ikinci haftasında bomba gibi bir oyunla yeniden halkımızın huzurunda olacağız. Bu oyunumuzda sahne ve sinema sanatçısı Yeşil Salkım sahne alacak. 10 Aralık akşamı ise 7 oyuncunun sahnede olacağı en komik oyunlar arasında başı çeken oyunumuz Hangisi Karısı oyunu sahnelenecek. İlgi diğer oyunlarda olduğu gibi bunda da oldukça fazla. Tiyatrosever halkımız, oyun biletlerimizi online olarak yada elden temin edebilirler. Tüm halkımızı bu eşsiz oyunumuza bekliyoruz.”

HANGİ OYUNCULAR SAHNE ALIYOR?
Zeynep Beşerler: 2003 yılında Alacakaranlık Kuşağı, 2005 yılında 'Ihlamurlar Altında', 2006 yılında 'Esir Kalpler', 2007 yılında 'Nazlı Yarim', 2008 yılında 'Ölüm Çiçekleri', 2010 yılında 'Aşk ve Ceza', 2011 yılında 'Arka Sokaklar' dizilerinde rol aldı. Ayrıca 2008 yılında 'Kağıt', 2009 yılında 'Türkler Çıldırmış Olmalı', 2010 yılında 'Sultanın Sırrı', 2011 yılında 'Mavi Pansiyon', 2012 yılında 'N'apcaz Şimdi?' isimli yapıtlarda rol aldı.
Selen SOYDER: Spikerlikle başlayan meslek hayatı bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Yer Gök Aşk dizisi ve TV tarihinde bir ilk olan 2 dizide aynı karaktere can veren Toprak rolü ile Lale Devri’nde başarılı bir performans çizdi ve en iyi kadın oyuncu ödülü kazandı. Reaksiyon, Hangimiz Sevmedik dizilerinde de başrol oynadı.
Gürhan ALTUNDAŞAR: Yılmaz Erdoğan’ın BKM Mutfak Ekibi’ne 2016 yılında dahil oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar yapıtında canlandırdığı Necdet karakteriyle izleyicileden tam not aldı.
Ömür ÖZDEMİR: Sosyal medyada Ceri Levis takma adıyla tanınan ve lafı gediğine koyma özelliği ile özellikle twitter’da fenomen olarak ün yapan oyuncu NTV radyoda hafta sonları program yapmaya devam ediyor. TV dizileri Allah’ın Hikmeti ve Harem Harem’de rol aldı.
Göktuğ DERİCİ: Sinema filmlerinde çocuk oyuncu olarak sahneye adımını atan tiyatrocu, Hangisi Karısı, Müstehcen Sırlar, Türbülans oyunlarında sahne aldı.
Giray Mert ÖZDENOĞLU: Tiyatro sanatçısı. Tek Gecelik Aşk, Türbülans, 2016 Sona Erdi, Müstehcen Sırlar isimli oyunlarda sahne aldı.
Şahin ÖZTÜRK : 1997 yılında Sivas Halk Eğitim Merkezi’nde tiyatroya başladı.Devlet Tiyatroları’nda sözleşmeli oyuncu olarak çalıştı. İstanbul Sarıyer Sanat Tiyatrosu’nda oyuncu olarak görev yaptı. 2005 yılında Sivas’ın ilk özel tiyatrosu Tiyatro Anatolia’yı kurdu.  2017 de YouTube’da yayınlanan “Salon 4” adlı 16 bölümden oluşan internet dizisinin senaryosunu yazdı. 2018’de kendisinin de oyuncu olarak yer aldığı “Ben İlyas” adlı sinema filmini senaryosunu yazdı. 2018 yılında “Gölge Kahramanlar” adlı çizgi filmin senaryosunu yazıp yapımcılığını yaptı.

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