ISPARTA'DA OTOBÜS DEVRİLDİ
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yolcu otobüsü kazasında ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 29 kişi yaralının olduğu bildirildi.
Kaza bölgesine ambulanslar sevk edilldi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdehalleri gerçekleştirdi. Yolcu otobüsünün altında sıkışanların olduğu belirtiliyor.
Konya-Isparta kara yolunda seyir halindeki sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 DV 750 plakalı yolcu otobüsü, Şarkikaraağaç ile Göksöğüt mevkisinde devrildi.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yalvaç, Gelendost ve Şarkikaraağaç ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.