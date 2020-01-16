Isparta Belediye Başkanı: Lavantanın geleceği parlak

Isparta Belediye Başkanı: Lavantanın geleceği parlak
ISPARTA
G.Tarihi: 15.01.2020 10:40
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Isparta Düğün Salonları
Başkan Başdeğirmen: Lavantanın geleceği parlak
 
 
Kuyucak Köyü Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Rabia Aydemir ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Ziyarette lavanta ile ilgili yapılan çalışmalar, turizm potansiyeli ve bunun sürdürülebilirliğine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Rabia Aydemir, 300 nüfuslu köyde turizm ve lavanta üretimine ilişkin Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e bilgiler verdi. Kooperatiflerinin 2015 yılında kurulduğunu ve 100 üyelerinin bulunduğunu aktaran Aydemir, köyün lavanta konusunda 50 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ancak son 5 yıldır tanınırlığın arttığını ve köylerinin turizme önemli katkılar sunduğunu söyledi. Kooperatifi Başkanı Rabia Aydemir, “Kooperatif olarak kendi ürünlerimizi kendi markamız ile çıkardık. Yeni dönemde bunları satışa sunacağız. Gelen misafirlerimize en iyi hizmeti sunmak için farklı şeyler yapıyoruz. Görsellik açısından çok farklı objeler koymak istiyoruz. Güzel şeyler başarmak istiyoruz” dedi.
Kooperatifin bu günlere gelmesinde emeği olan misafirler de, lavanta konusunu ilerletmek için yoğun çaba gösterdiklerini, bunda da başarı elde ettiklerini kaydederken, “Daha da ileriye gideceğine inanıyoruz. Bugüne kadar destekçi oldunuz, desteklerinizin devamını diliyoruz” dediler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, son yıllarda Isparta’nın en önemli ilerlediği ve sükse yaptığı konulardan birisinin de lavanta olduğunu söyledi. Lavantanın, şehir için önemli bir değere sahip olduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, lavantanın Türkiye ve dünya çapında ilgi gören ve görselliği güçlü bir ürün olduğunu kaydetti. Başdeğirmen, “Bu ürünümüzün çok daha ileriye gidebilmesi için hep birlikte gayret içerisindeyiz. Tarımsal değerinin yanında bizlere sağlamış olduğu turizm değeri çok önemli. Maddi değerinin yanı sıra şehrimizin bilinirliğinin artırılması ve gündemde kalması, lavanta dendiğinde Isparta’nın akla gelmesi, özleşmesi önemli” dedi.
Isparta deyince akla önce gülün geldiğini, gül memleketi, güller diyarı olarak bilindiğini ve bundan dolayı da şehrin bir marka olduğunu, ikinci marka olarak da lavantanın akla gelmeye başladığını popüler bir il haline dönüştüğünü kaydeden Başdeğirmen, “Bunu daha nasıl ileriye götürebiliriz. Önemli olan budur. Kooperatifinizin büyümesi, gelişmesi ve lavanta ile ilgili çok daha güzel şeylerin yapılabilmesi için emek verilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.
300-400 km öteden Kuyucak’a gelinip, lavantalar içerisinde gelinlikle, damatlıkla fotoğraf çekiniliyorsa bunun köyün değerli bir yer haline geldiğini gösterdiğini dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Hem turizm sektöründe bunu daha ileriye götürebilmek, hem de sanayisini arttırabilmek lazım. Çok sayıda çalışma içerisindeyiz. Hep birlikte güzel işler yapacağız” dedi.
Turizm alanında yapılacak çalışmalarda güler yüzün önemine işaret eden ve köydeki uygun evlerin pansiyon haline getirilmesinin gerektiğine değinen Başdeğirmen, “İnsanlarımız bundan mutlu oluyor, yer sofrasında kahvaltı yapmak, köyde konaklamak istiyorlar. Çalışmalarınızı destekleyelim. Evlerinizi insanlarımız geldiğinde konaklayabilecek hale getirin. 300 nüfuslu köye bir günde 16 bin 862 aracın kayıtlı girişi bulunuyor. Bu araçların içerisinde otomobilde, otobüslerde var. Yani 70-80 bin insanın günde 300 nüfuslu köye gelmesi kolay değil, bunu siz başardınız. Kuyucak’ta lavantanın geleceği parlak, torunlarınıza bırakacağınız bir yatırım olur. Profesyonelleşmek lazım. Belediye olarak bizlerde sizlerin yanınızdayız” görüşlerinde bulundu.
 
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