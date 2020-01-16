5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 15. maddesi kapsamında oluşturulan Isparta İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı 13.01.2020 tarihinde Vali Yardımcısı Sn. Ömer Faruk ATEŞ Başkanlığında Isparta Valiliği Göl Toplantı Salonu’nda yapıldı.Toplantı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğüne bağlı Isparta Şube Müdürü Hasan ERYİĞİT, kurula üye kamu kurum ve kuruluşlar, belediye Veteriner Hekimi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısında gündemde bulunan maddeler görüşülerek hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik kararlar alındı.