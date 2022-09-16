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ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: TOFAŞ ORTADAN BÖLÜNDÜ
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: TOFAŞ ORTADAN BÖLÜNDÜ
ISPARTA
Tarih:
16.09.2022 17:06
G.Tarihi:
16.09.2022 18:31
385945 Okunma
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Kaza Isparta'da Vatan mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ağır hasarlı trafik kazasında Tofaş araç ortadan bölündü.
Kaza ile ilgili detaylar birazdan gelecek...
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