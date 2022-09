Her geçen gün büyüyen kentlerin enerji talebi de artarken elektrik dağıtım sektörü, oluşan yeni talebe yanıt vermek, enerji altyapısını güçlendirmek hedefiyle yatırım, bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) İstanbul Avrupa Yakası'nda, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Antalya, Burdur ve Isparta'da, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) de Sivas, Tokat ve Yozgat'ta toplam 8,7 milyonu aşan kullanıcıya kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunmak için 7 gün 24 saat görev başında.Bölgelerindeki yeni yerleşim yerlerine enerji götürmek, artan talebe yanıt vermek, mevcut altyapıyı güçlendirmek amacıyla yatırım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ, bu sırada iş güvenliği kuralları ve mevcut mevzuatlar çerçevesinde can ve mal güvenliğini sağlamak üzere belirli bir program dâhilinde planlı kesintilere gidiyor. Tüketicilerin bu kesintilerden minimum seviyede etkilenmesi hedefiyle dağıtım şirketleri, planlı kesintilerin duyurusunu 48 saat öncesinden internet siteleri ve diğer iletişim kanalları üzerinden yapmaktadır.Bir bölgede "yatırım ve bakım" yapıldığı anlamına gelen planlı kesintiler ile ilgili tüketiciyi bilgilendirmenin önemi her geçen gün artarken BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ'tan konuyla ilgili ortak bir açıklama geldi. "Planlı kesinti nedir, neden yapılır, diğer kesintilerden farkı nedir" sorularına yanıt veren açıklamada şu noktalara dikkat çekildi:Arıza halleri dışında, elektrik dağıtım şebekesinde yapılması planlanan yatırım, bakım-onarım çalışmaları ve yeni abonelik bağlantılarında enerjinin kesilmesi gerekiyorsa, önceden kamuoyu bilgilendirilerek 'planlı kesinti' yapılır.Yetki ve görev alanlarımız dâhilinde bulunan dağıtım bölgelerinde, enerji arzının güvenli, kesintisiz ve kaliteli olarak yapılabilmesi amacıyla şebeke ve kapasite artırımına yönelik sistem iyileştirme, tesislerin yenilenmesi ve yatırım çalışmalarını aralıksız ve düzenli olarak sürdürmekteyiz. Enerji arzının güvenli, kesintisiz ve kaliteli olarak yapılabilmesi, bu sırada çalışmaların ekiplerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğine zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesi için "planlı kesintiler" zaruri olarak gündeme gelmektedir.Bu süreçte tüketicilerimizin mağduriyet yaşamaması en temel hedef ve prensiplerimiz arasında yer alıyor. Bu nedenle elektrik kesintisi gerektiren çalışmalarımızı, dağıtım şebekesindeki kullanıcılara etkisinin asgari düzeyde kalacağı saatlerde gerçekleştiriyoruz.Şehir merkezlerinde; trafo ve dağıtım merkezi bakımlarının mümkün olduğunca gece saatlerinde yapılırken, alçak gerilim ve orta gerilim havai hatlardaki bakım çalışmaları, teknik kısıtlar ve iş güvenliği nedeniyle gündüz saatlerinde gerçekleştirilmek üzere planlanıyor.