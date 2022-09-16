15 Eylül 2022 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ve 2022/473 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne Rektör Prof. Dr. Yılmaz Çatal, 16 Eylül 2022 Cuma günü Rektörlük binası önünde akademik ve idari personel ile basın mensupları tarafından karşılandı.Bahçede yapılan karşılama töreninin ardından Rektörlük Makamına çıkan Rektör Prof. Dr. Yılmaz Çatal, misafirleri kabul etti. Daha sonra Senato Toplantı Salonuna geçen ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal devir teslim töreninde Prof. Dr. İbrahim Diler’den Rektörlük görevini devraldı.Prof. Dr. İbrahim Diler, Rektör Prof. Dr. Yılmaz Çatal’a yeni görevinde başarılar dileyerek, kurucu Rektör olarak atandığı ve 4 yıl sürdüğü Üniversite’de son 4 yıl içerisinde yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Prof. Dr. İbrahim Diler ve ekibine 4 yıllık süre zarfında üniversiteye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.Törende Rektör Prof. Dr. Yılmaz Çatal ve Prof. Dr. İbrahim Diler birbirlerine çiçek takdim ettiler. Daha sonra Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Prof. Dr. İbrahim Diler ve ekibine makamında kısa bir süre ağırladıktan sonra Rektörlük binası önünden uğurladı.Rektörlük makamında düzenlenen törende Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile basın mensupları hazır bulundu.ISUBÜ