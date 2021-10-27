Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve İşleyiciliği Eğitimi Duyurusu

Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü (MAREM)

6 – 10 Aralık 2021

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü (MAREM) işbirliğinde; tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve işlenmesi konularında alanında uzman personel aracılığıyla nitelikli bir eğitim verilerek sektörün ve sektör dışındaki gönüllü katılımcıların tıbbi ve aromatik bitkilerden elde ettiği katma değerin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ilk etapta; Isparta Merkez, Eğirdir, Keçiborlu ve Gönen ilçelerinden toplam 50 kişiye bu eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır.