Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve İşleyiciliği Eğitimi DuyurusuBatı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü (MAREM) işbirliğinde; tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve işlenmesi konularında alanında uzman personel aracılığıyla nitelikli bir eğitim verilerek sektörün ve sektör dışındaki gönüllü katılımcıların tıbbi ve aromatik bitkilerden elde ettiği katma değerin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ilk etapta; Isparta Merkez, Eğirdir, Keçiborlu ve Gönen ilçelerinden toplam 50 kişiye bu eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır. Söz konusu eğitimlere katılmak isteyenler; 16 Kasım Salı gününe kadar Isparta Ziraat Odası, Eğirdir Ziraat Odası, Keçiborlu Ziraat Odası veya Gönen Ziraat Odalarından herhangi birine başvurup ismini yazdırabilir. Eğitimler ücretsizdir.
Eğitim Yeri: Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü (MAREM)
Eğitim Tarihleri: 6 – 10 Aralık 2021
Ücretsiz Servis Sağlanacak Lokasyonlar: Keçiborlu, Gönen ve Isparta Şehir Merkezi
BAKA