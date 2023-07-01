sparta'nın Eğirdir İlçesi'nde meydana gelen trajik bir olayda, karşıdan karşıya geçmek isteyen 6 yaşındaki Kerem Uzuntepe, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi önündeki kavşakta gerçekleştiği bildirildi. Baba Yüksel Uzuntepe, 3 çocuğunu alarak göl kenarına doğru bir gezintiye çıkmıştı. Ancak kavşaktan karşı tarafa geçerken Kerem'in elini bir anlık dalgınlıkla tutmadı. Bu sırada İbrahim Özpınar yönetimindeki bir otomobil, Kerem'e çarptı. Minik Kerem hemen hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu acı haber, ailenin ve çevrelerindeki insanların yüreklerini dağladı.