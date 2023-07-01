Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yaklaşık 7 bine yakın öğrenci, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet töreniyle üniversite eğitimlerini tamamlamanın mutluluğunu yaşadı. Tören, 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı'nda gerçekleşti.Kortej yürüyüşüyle başlayan törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aramızdan ayrılan eğitimciler, personel ve öğrencilerimiz anısına saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan mezun öğrenciler, mezuniyetin bir sonuç değil, bir başlangıç olduğunu vurgulayarak geleceklerine dair umutlarını paylaştı.Törende Üniversite Rektör Yardımcısı, Üniversite Dekanları ve Isparta Belediye Başkan Yardımcısı da konuşmalar yaparak öğrencilere başarılar diledi ve gurur duyduklarını ifade etti. Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi ve İletişim Fakültesi Dekanı eşliğinde mezuniyet andı okundu. Öğrenciler, keplerini havaya atarak mezuniyetlerini coşkuyla kutladılar.Müzik dinletisi ve Sekiz Beş Grubunun konseriyle sona eren mezuniyet töreni, büyük bir coşkuyla kutlandı. Bu anlamlı etkinlik, Isparta'da son dakika haberleri arasında yer alarak toplumun dikkatini çekti ve öğrencilerin başarılarına olan destek ve sevinci yansıttı.