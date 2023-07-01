Benzin fiyatlarına 4 Temmuz Salı gününden itibaren zam gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarına göre, zam oranı litre başına 2 lira 11 kuruş olacak. Motorin fiyatlarında ise pazartesi gecesi herhangi bir değişiklik olmayacak.

Zam sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,19 TL, Ankara'da 26,64 TL ve İzmir'de 26,67 TL seviyelerine yükselecek. Motorin ise İstanbul'da 23,87 TL, Ankara'da 24,32 TL ve İzmir'de 24,44 TL seviyelerinde bulunmaktadır.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebilir. Bu haber, benzin kullanıcıları ve otomobil sahipleri için yaklaşan fiyat artışını duyuran bir bilgi niteliğindedir.