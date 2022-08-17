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Isparta'da trafik kazası: Aşırı hız kazaya neden oldu
Isparta'da trafik kazası: Aşırı hız kazaya neden oldu
ISPARTA
Tarih:
17.08.2022 20:47
G.Tarihi:
17.08.2022 21:01
565784 Okunma
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ISPARTA - EĞİRDİR YOLU FEZİ KAZA!
Isparta - Eğirdir yolunda aşırı hız trafik kazasına neden oldu. Edinilen bilgilere göre sürücülerin alkollü olduğu söyleniyor. Kazada yaralılar var...
Detaylar gelecek...
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