EYT çalışmasının yanında Torba Yasa geliyor! Sorunlar tarihe karışacak
Milyonlarca vatandaşın beklediği kamudaki personel sorunlarını çözecek torba yasa ile ilgili hazırlıklar başladı. Yasanın Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla gündeme gelmesi bekleniyor. Yasanın içinde çözüm bekleyen birçok konu olacakBaşta kamu çalışanları olmak üzere birçok kesimin beklediği çözümler için düğmeye basıldı. Ankara'da başlayan torba yasa çalışmaları ile milyonları nefes aldıracak düzenlemeler gelecek.
VATANDAŞIN SORUNLARI BİR BİR ÇÖZÜME KAVUŞUYOR
Ankara'da bir yandan EYT ve sözleşmeli personelin kadro konusu ile ilgili çalışma grupları oluşturulurken bir yandan da vatandaşın talepleriyle İlgili torba yasa hazırlığı yapılıyor.
TORBA YASA TASLAĞININ EKİM BAŞINDA NETLEŞMESİ BEKLENİYOR
Edindiğimiz bilgilere göre; birçok kesimi ilgilendiren konuların olduğu çalışmaların tamamlanıp torba yasa taslağı şeklinde TBMM'nin açılacağı Ekim başında gündeme getirilecek. Bu süre zarfında konuların olgunlaştırılıp yasaya eklenmesi bekleniyor.
PAKET İÇİNDE HANGİ DÜZENLEMELER YER ALACAK?
* Torba yasada özellikle 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen yaklaşık 700 bin sürekli işçinin yer değiştirme,
* Eş durumundan değişiklik, emeklilik gibi sorunları,
* Kadroya geçemeyen ve sayıları 42 bini bulan ve çoğunluğu şofor kadrosundaki personelin kadro konusu,
* Belediye şirketlerindeki taşerondan kadroya geçen personelin sorunlarının yer alması bekleniyor.