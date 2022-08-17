EYT çalışmasının yanında Torba Yasa geliyor! Sorunlar tarihe karışacak

Milyonlarca vatandaşın beklediği kamudaki personel sorunlarını çözecek torba yasa ile ilgili hazırlıklar başladı. Yasanın Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla gündeme gelmesi bekleniyor. Yasanın içinde çözüm bekleyen birçok konu olacak

VATANDAŞIN SORUNLARI BİR BİR ÇÖZÜME KAVUŞUYOR

TORBA YASA TASLAĞININ EKİM BAŞINDA NETLEŞMESİ BEKLENİYOR

PAKET İÇİNDE HANGİ DÜZENLEMELER YER ALACAK?

Başta kamu çalışanları olmak üzere birçok kesimin beklediği çözümler için düğmeye basıldı.Edindiğimiz bilgilere göre; birçok kesimi ilgilendiren konuların olduğu çalışmaların tamamlanıp torba yasa taslağı şeklinde* Torba yasada özellikle 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen yaklaşık 700 bin sürekli işçinin yer değiştirme,* Eş durumundan değişiklik, emeklilik gibi sorunları,* Kadroya geçemeyen ve sayıları 42 bini bulan ve çoğunluğu şofor kadrosundaki personelin kadro konusu,* Belediye şirketlerindeki taşerondan kadroya geçen personelin sorunlarının yer alması bekleniyor.