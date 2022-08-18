İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



10 Ağustos 2022 günü Isparta Merkez Kepeci Mahallesinde; kapıları kilitli ve park halinde bulunan araca yönelik meydana gelen OTO HIRSIZLIĞI konusu ile ilgili olarak;



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince olay yerini gören güvenlik kameraları ve aracın çalındıktan sonra geçtiği güzergahlardaki güvenlik kameralarından şüphelilerin eşkâl bilgileri toplanarak yapılan çalışmalar sonrasında, oto hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliler N.S - M.B.G - O.E - F.K - A.Ü olduğu tespit edilerek aynı gün eş zamanlı operasyon ile şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır.



11 Ağustos 2022 günü Adli Makamlara sevk edilen şüphelilerden 1 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanmış, diğer 4 şüpheli TUTUKLANARAK cezaevine teslim edilmiştir.



Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ