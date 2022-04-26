Kaza saat dün 18.30 sıralarında meydana geldi. Isparta’da 3 otomobilin karıştığı kazada şans eseri kimse yaralanmadı.Çünür Mahallesi 274 cadde üzerinde meydana gelen kazaya sürücülerin hatası neden oldu. Kaza yapan araçları gören meraklı vatandaşlar ‘Bu kaza nasıl oldu?’ diye birbirine sorarken olayın gelişimini kazaya müdahale eden Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Erkan Er anlattı:“5463 sokaktan gelen ve kontrolsüz bir şekilde caddeye çıkan 07 APR 610 plakalı otomobil kontrolsüz bir şekilde caddeye çıkarak caddeden gelen 07 KY 595 plakalı otomobile araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil refüjü aşarak diğer şeride geçerek, karşı istikametten gelen 32 AAF 073 plakalı otomobile çarparak durabildi.”Kazadan sonra sürücüler kısa süreli bir şok yaşarken kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.