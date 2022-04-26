Tıbbı ve Aromatik Bitkilerin Başkenti olarak kabul edilen Isparta, şanına yakışır organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün başarılı tanıtım çalışmaları sayesinde son yıllarda tarım turizmde önemli yol kat edilen şehrimizde, festivaller sayesinde de başarı da taçlandırılmak isteniyor.Isparta'da pandemi nedeniyle 2 yıldır ara verilen Isparta Gül Festivali bu yıl yapılacak. Festivalin 3-4-5 Haziran tarihleri arasında yapılacağını Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından açıklanmıştı. Bu festivalde ünlü sanatçılar Melek Mosso, Funda Arar, Buray, Ferhat Göçer, Sertap Erener ve Haluk Levent’te Ispartalılara konserler verecek.Gülden sonra Isparta ile özdeşleşen diğer bir tarım ürünü olan Lavanta içinde 15 Temmuz 2022 tarihinde festival düzenlenmesi planlanıyor. Festival, Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak bölgesinde yapılacak.Dünya’nın en kaliteli elmalarının üretildiği Isparta topraklarında, bu yıl elma için özel bir festival de düzenlenecek. 2-4 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan Elma Festivali’nin kutlama bölgesi olarak da Eğirdir seçildi.Isparta’da Haziran, Temmuz ve Eylül aylarında düzenlenecek 3 ayrı festival ile şehrin tanıtımına büyük katkı sağlanacak. Bu ve buna benzer etkinlikler hem şehir esnafının hem de üreticilerin yüzünü güldürüyor.