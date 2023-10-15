Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı Yeniden Düzenlendi ve Hizmete Açıldı

Isparta Belediyesi, Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı'nı yeniden düzenleyerek halkın hizmetine sundu. Bu alanda çocuklar için mini lunapark ve dinlenme amaçlı bir çay bahçesi oluşturuldu. Andık Deresi Bezirgan Şelalesi bölgesi uzun süredir atıl durumda bulunuyordu, ancak Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve gelmesiyle bu bölgede yeniden hayat bulan bir çalışma başlatıldı. Isparta'daki yeni nefes alma alanlarından biri olarak düzenlenen bu bölge, vatandaşlara ve özellikle çocuklara keyifli vakit geçirebilecekleri bir mekan sunuyor.Mini lunapark ve çay bahçesi de bu açılışın bir parçasıydı. Açılışa Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Furkan Cem Er, AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi ve önceki dönem Milletvekili Recep Özel, MHP İl Başkanı Önder Topçu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.AK Parti Merkez İlçe Başkanı Furkan Cem Er, Andık Deresi Bezirgan Şelalesi bölgesinin şehir merkezine yakın bir konumda olmasına rağmen yıllardır atıl durumda olduğunu ve bu bölgenin yeniden hayata döndürülmesinin Isparta'ya büyük bir katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, bölgenin yapımının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı'nı burada ağırlamak istediklerini ifade etti.MHP İl Başkanı Önder Topçu ise bölgedeki hizmetlerin unutulmayacağını ve Isparta halkının bu çalışmalardan uzun süre faydalanacağını dile getirdi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Andık Deresi Bezirgan Şelalesi bölgesindeki çay bahçesi ve mini lunaparkın şehre hayırlı olmasını diledi.Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı'nın yeni hali vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşlarla buluşarak onların düşüncelerini dinledi. Vatandaşlar, bu çalışmanın doğaya uyumlu olduğunu ve güzel bir belediyecilik örneği olduğunu ifade ederek Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ettiler.