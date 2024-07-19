Gökkubbe İhalesi Yapılacak

Gökkubbe Kongre ve Fuar Merkezi Kiralama İhalesi 23 Temmuz’da Yapılacak

Isparta Belediyesi mülkiyetinde bulunan Batıkent Mahallesi'ndeki Gökkubbe Kongre ve Fuar Merkezi'nin kiralama ihalesi, 23 Temmuz 2024 Salı günü saat 14.30’da açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. Belediye encümen salonunda yapılacak olan ihale, merkezin 10 yıllığına kiralanmasını kapsayacak ve yıllık kira bedeli 3.000.000 TL + KDV olarak belirlendi.

Isparta Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kira servisinde, ihaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde görülebilir ve satın alınabilir.

Isparta Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Mülkiyeti belediyemize ait Batıkent (Lagus) Mahallesi 7082 ada 4 parsel 261 cadde no:10 (7.000 metrekare kapalı alan ve çevresi) üzerinde bulunan Gökkubbe Kongre ve Fuar Merkezi, 10.05.2024 tarih ve 76 sayılı meclis kararına istinaden 10 yıllığına kiraya verilmek üzere ve şartname esaslarına göre 2886 sayılı Kanun'un 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle 23 Temmuz 2024 günü saat 14.30’da ihaleye çıkartılacaktır" denildi.