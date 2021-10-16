Isparta’da hafif ticari araç ile patpatın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü.

Kaza bugün 12.30 sıralarında Senirkent Yalvaç yolu Dörtyol kavşağına meydana geldi. Yunus Emre Koldemir’in kullandığı hafif ticari araç ile Ali Köse’nin kullandığı tarım aracı patpat kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan patpatın sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü Ali Köse kaldırıldığı Senirkent Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.