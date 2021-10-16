Binlerce kişiye vergi müjdesi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak

Bir çok kişiyi yakından ilgilendiren Vergi Paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 850 bin civarında esnafa gelir vergisi muafiyeti ve sosyal medya içerik üreticilerine vergi düzenlemesi de paketin içinde. İşte detaylar...

VİZYON ŞİRKET ORTAĞI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR İSMAİL VEFA AK:

850 BİN KİŞİ VERGİDEN MUAF OLACAK

650 BİN TL’Yİ GEÇİNCE BEYANNEME VERECEKLER

VATANDAŞA BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR MUHAMMET BAYRAM:

ESNAF İÇİN KALICI BİR DÜZENLEME GETİRİLDİ

FENOMENLER YÜZDE 15 VERGİ ÖDEYECEK

DİJİTAL VERGİ DAİRELERİ İLE HEM EKONOMİK HEM DE ZAMAN TASARRUFU SAĞLANACAK

YASANIN GETİRDİĞİ DİĞER YENİLİKLER ŞÖYLE:

Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren Vergi Paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasada küçük esnaf, çiftçi ve sosyal medya üzerinden kazanç sağlayanlara yönelik vergi düzenlemeleri var. 850 bin civarı küçük esnaf gelir vergisi ödemeyecek. Çiftçi ödemeleri gelir vergisinden muaf tutulacak. Paketin dikkat çeken başlıklarını Vizyon Şirket Ortağı Yeminli Mali Müşavir İsmail Vefa Ak ve Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram değerlendirdi.Vatandaşlar açısından baktığımızda en dikkat çeken mesele ‘Basit Usul’. Yani bizim küçük esnaf diyebileceğimiz vergi mükelleflerinin gelir vergisinden istisna edilmesi. Gelir vergisi kanununda ticari kazançlar hem gerçek usul hem basit usul olmak üzere iki farklı şekilde vergilendirilmekte. Adı üstünde basit usul gerçek usule göre vergisel ödevlerin kolaylıklarını içeren vergi mükellefiyet türü.Ülkeye, sektöre olumlu bir katkı sağlayan destekleme ödemesi ilgili çiftçinin menfaatine kaynak sağlar. Fakat kanunlarımız bunların vergilenmesini öngörüyor. Getirilen düzenleme ile bu husus vergi dışı bırakılmış olduVergisel düzenlemeler mecburen biraz hayatın gerisinden takip ediyor. Son yıllarda sosyal içerik üretebileceğiniz platformlarda ciddi bir büyüme oldu. Şirketler de global ölçekte çok büyüdüler. Sağladıkları platformlar vasıtasıyla insanlar artık gelir elde etmeye başladılar. Bunların vergilendirilmesi konusunda tartışmalar yaşandı. En sonunda stopaj usulüyle vergilendirme kolaylığı oluşturuldu.Elektronik Vergi Daireleri mevzusu yeni bir mevzu değil. Ancak e-dönüşüm Dijital Vergi Dairesi dalında çok ilerlemedi. Vergi çok geniş bir alan. Dijital Vergi Dairesi uygulaması ilerleyen bir aşamada. Birçok işlemi İnteraktif Vergi Dairesi ve e-devlet kanalıyla yapabiliyorsunuz.Pandemi döneminden beri bu alanda belli sıkıntılar vardı. Devletimiz buna ilişkin bazı önlemler aldı. Almaya da devam edecek. Temelleri 12 Mart’ta ekonomi reform paketleri üzerinden atılmıştı. Ekonomik reform paketindeki açıklamalar üzerinden küçük esnafımıza bir vergi muafiyeti sağlanması ve diğer hususlar konuşulmuştu.Elektronik vergi dairesi sistemleri zaten belli bir ölçüde kullanılıyordu. Vergi mükellefleri kademe kademe E-defter ve E-fatura'ya geçiş yaptılar.- Yıllık geçici vergi beyannamesi verme sayısı 4’ten 3’e indirilecek. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyanname tarihleri 1 ay öne çekilecek. Elektronik ortamda vergi daireleri kurulacak.- Konaklama vergisinin yürürlülük tarihi 1 Ocak 2023'e ertelenecek.- ATV ve UTV olarak isimlendirilen dört tekerli arazi araçlarından yüzde 25 oranında ÖTV alınacak.- Mevcutta motor silindir hacmi ve matrahına göre vergilendirilen karavanlardan sabit yüzde 45 ÖTV alınacak- Varlık yönetim şirketlerine kuruldukları takvim yılı ve bu yılı izleyen 5 yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve kaynak kullanımı destekleme fonu istisnası sürekli hale getirilecek.- Söz konusu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna kaldırılacak.