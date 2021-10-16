Binlerce kişiye vergi müjdesi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak
Bir çok kişiyi yakından ilgilendiren Vergi Paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 850 bin civarında esnafa gelir vergisi muafiyeti ve sosyal medya içerik üreticilerine vergi düzenlemesi de paketin içinde. İşte detaylar...Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren Vergi Paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasada küçük esnaf, çiftçi ve sosyal medya üzerinden kazanç sağlayanlara yönelik vergi düzenlemeleri var. 850 bin civarı küçük esnaf gelir vergisi ödemeyecek. Çiftçi ödemeleri gelir vergisinden muaf tutulacak. Paketin dikkat çeken başlıklarını Vizyon Şirket Ortağı Yeminli Mali Müşavir İsmail Vefa Ak ve Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram değerlendirdi.
VİZYON ŞİRKET ORTAĞI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR İSMAİL VEFA AK:
850 BİN KİŞİ VERGİDEN MUAF OLACAK
Bu kanunda hem vatandaşları hem de şirketleri ilgilendiren düzenlemeler mevcut. Diğer yandan da kanunun işleyişine yönelik bazı düzenlemelerin olduğunu görüyoruz. Vatandaşlar açısından baktığımızda en dikkat çeken mesele ‘Basit Usul’. Yani bizim küçük esnaf diyebileceğimiz vergi mükelleflerinin gelir vergisinden istisna edilmesi. Gelir vergisi kanununda ticari kazançlar hem gerçek usul hem basit usul olmak üzere iki farklı şekilde vergilendirilmekte. Adı üstünde basit usul gerçek usule göre vergisel ödevlerin kolaylıklarını içeren vergi mükellefiyet türü. Bunlar karşımıza sıklıkla çıkan berber, kuaför, çay ocağı işleticisi gibi küçük işler yapan ancak küçük de olsa istihdama katkısı olan hizmet sektörü ağırlıklı veya küçük mal ticareti yapan kişiler. Yaklaşık 850 bin küçük esnafı ilgilendiren bir düzenleme oldu. Artık bu kişilerin kazançları gelir vergisinden istisna olmuş olacak. Ülkeye, sektöre olumlu bir katkı sağlayan destekleme ödemesi ilgili çiftçinin menfaatine kaynak sağlar. Fakat kanunlarımız bunların vergilenmesini öngörüyor. Getirilen düzenleme ile bu husus vergi dışı bırakılmış oldu. Yapılacak ödemeler üzerinden herhangi bir vergi stopajı yapılmayacak.
650 BİN TL’Yİ GEÇİNCE BEYANNEME VERECEKLER
Vergisel düzenlemeler mecburen biraz hayatın gerisinden takip ediyor. Son yıllarda sosyal içerik üretebileceğiniz platformlarda ciddi bir büyüme oldu. Şirketler de global ölçekte çok büyüdüler. Sağladıkları platformlar vasıtasıyla insanlar artık gelir elde etmeye başladılar. Bunların vergilendirilmesi konusunda tartışmalar yaşandı. En sonunda stopaj usulüyle vergilendirme kolaylığı oluşturuldu. Sosyal medyada içerik üreten Influencer gibi kimseler ‘Gelir Vergisi Kanunu’ kapsamında vergilendirilecek. Bu kişiler sadece bu işe mahsusen bir banka hesabı açtıracaklar. Sosyal medya üzerinden elde ettikleri gelirleri bu hesapta toplayacaklar. Bankalar bu kişilerin gelirlerinden yüzde 15 stopaj yapacaklar. Bu stopaj da nihai vergilendirme olacak. 2021 yılı için 650 bin lirayı geçerse eğer bir Youtuber’ın geliri o zaman o stopaj artık nihai vergilendirme olmayacak. Bu kişiler 650 bin lirayı geçen vergileri için beyanname verecekler.
VATANDAŞA BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK
Elektronik Vergi Daireleri mevzusu yeni bir mevzu değil. Ancak e-dönüşüm Dijital Vergi Dairesi dalında çok ilerlemedi. Vergi çok geniş bir alan. Dijital Vergi Dairesi uygulaması ilerleyen bir aşamada. Birçok işlemi İnteraktif Vergi Dairesi ve e-devlet kanalıyla yapabiliyorsunuz. Bu Dijital Vergi Dairesi’nin yapılması için verilen bir yetki aslında. Bu projeler zaten devam ediyor. Kişileri daha az vergi dairesine gelmeyi teşvik edecek. Vergi dairesi veznelerinin çok kalabalık olduğunu görüyoruz. Teşvik edici atılımlarım yapılacağını düşünüyorum.
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR MUHAMMET BAYRAM:
ESNAF İÇİN KALICI BİR DÜZENLEME GETİRİLDİ
Pandemi döneminden beri bu alanda belli sıkıntılar vardı. Devletimiz buna ilişkin bazı önlemler aldı. Almaya da devam edecek. Temelleri 12 Mart’ta ekonomi reform paketleri üzerinden atılmıştı. Ekonomik reform paketindeki açıklamalar üzerinden küçük esnafımıza bir vergi muafiyeti sağlanması ve diğer hususlar konuşulmuştu. Esnaflarımız pandemi şartlarından en çok etkilenen oldu. Küçük esnaflarımız dükkanlarını kapat denilince kapatıldı aç denilince açıldı. Kendilerinin başka bir çaresi yoktu. Devletimiz sigorta prim teşvikleri ve kısa çalışma ödeneklerinin yanında esnaf için kalıcı olacak bir düzenleme getirdi. Yaklaşık 850 bin esnafa gelir vergisi muafiyeti getirildi. Bu muafiyet ile beraber artık esnafımız beyanname vermeyecek, defter tutmayacak. Çiftçilere getirilen düzenleme de şu şekilde; çiftçilerin almış olduğu hibe ve teşvikler üzerinden yüzde 4 ila yüzde 6’lık bir kesinti yapılıyordu. Yeni ekonomik reform paketinde bu vergilerin kaldırılması sağlandı.
FENOMENLER YÜZDE 15 VERGİ ÖDEYECEK
Sosyal medya içeriği üreticilerine ilişkin bir düzenleme yapıldı. Üretilen içerikler vasıtasıyla o kanallardan kendilerine bir reklam geliri elde ediyorlar. Bununla ilgili çok ciddi incelemeler yapıldı. Bu sosyal medya içerik üreticileri vergilendirilemiyordu. Yapılan düzenleme ile elde edilen kazançlar bir banka hesabına yatırılacak. Bu gelirlerin üzerinden yüzde 15 bir kesinti yapılacak.
DİJİTAL VERGİ DAİRELERİ İLE HEM EKONOMİK HEM DE ZAMAN TASARRUFU SAĞLANACAK
Elektronik vergi dairesi sistemleri zaten belli bir ölçüde kullanılıyordu. Vergi mükellefleri kademe kademe E-defter ve E-fatura'ya geçiş yaptılar. Vergi dairesini interaktif hale getirerek kullanıma sunulacak. Hem masraftan hem de zamandan tasarruf edilecek.
YASANIN GETİRDİĞİ DİĞER YENİLİKLER ŞÖYLE:
- Yıllık geçici vergi beyannamesi verme sayısı 4’ten 3’e indirilecek. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyanname tarihleri 1 ay öne çekilecek. Elektronik ortamda vergi daireleri kurulacak.
- Konaklama vergisinin yürürlülük tarihi 1 Ocak 2023'e ertelenecek.
- ATV ve UTV olarak isimlendirilen dört tekerli arazi araçlarından yüzde 25 oranında ÖTV alınacak.
- Mevcutta motor silindir hacmi ve matrahına göre vergilendirilen karavanlardan sabit yüzde 45 ÖTV alınacak
- Varlık yönetim şirketlerine kuruldukları takvim yılı ve bu yılı izleyen 5 yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve kaynak kullanımı destekleme fonu istisnası sürekli hale getirilecek.
- Söz konusu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna kaldırılacak.